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İsmail Kartal'dan mağlubiyet açıklaması! ''Üzgünüz''

25.02.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal, "Son bölümde oyunu dengeledik, bir gol attık ama olmadı. Çok istediğimiz oyunu oynayamadık. Üzgünüz, başka söyleyecek bir şey bulamıyorum." dedi.

İsmail Kartal'dan mağlubiyet açıklaması! ''Üzgünüz''

Fenerbahçe Slavia Prag maçı sonrasında İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Maçta çok istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyleyen İsmail Kartal, Avrupa Kupalarına veda ettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

"ÜZGÜNÜZ"

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İsmail Kartal, "Turu geçebileceğimizin inancıyla geldik. İyi başladık, karambolden gol yedik. İkinci golde Ferdi sakatlandı. Yerine birini sokana kadar 10 kişi gol yedik. Bu golden sonra oyuncularım moral olarak çöktü. Cevap verdik. İkinci yarıya rakibimiz coşkulu ver sert başladı. 55'te oyuncu değişikliği ile hamle yaptık ama üçüncü golü yedik. Son bölümde oyunu dengeledik, bir gol attık ama olmadı. Çok istediğimiz oyunu oynayamadık. Üzgünüz, başka söyleyecek bir şey bulamıyorum." dedi.

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İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü
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