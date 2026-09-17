İsmail Kartal'dan neşter! Fenerbahçe'de kadro baştan aşağı değişiyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanında bırakılan 2 puanın ardından zirve yarışında ağır yara alan ve 11. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Yorumculardan ve taraftardan yükselen sert eleştirilerin hedefindeki teknik direktör İsmail Kartal, Eyüpspor karşılaşması öncesinde kadroda devrim niteliğinde bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

4 YILDIZA NEŞTER! GUENDOUZI İLK KEZ KULÜBEYE...

Gaziantep deplasmanındaki silik futbol, oyun kurulumundaki aksaklıklar ve hücumdaki kısırlığın ardından radikal adımlar atan Kartal'ın, ilk 11'in banko isimlerini kulübeye çekme kararı aldığı belirtildi. Deneyimli hocanın; Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür'ü Eyüpspor karşısında yedek soyundurmayı planladığı ifade edildi.

Özellikle orta sahanın dinamosu olan Guendouzi'nin bu sezon ilk kez bir Süper Lig mücadelesine kulübede başlayacak olması camiada geniş yankı uyandırdı.

FORMA REKABETİ KIZIŞTI: MURIQI VE SEMEDO İLK 11'E!

Kötü gidişata son vermek ve takıma yeni bir dinamizm katmak isteyen İsmail Kartal, kenarda bekleyen isimlere gün doğurdu. Yıldız golcü Lukaku ve Kerem'in yerine hücum hattında Vedat Muriqi ve Dorgeles Nene'nin görev alması beklenirken; defansın sağında ve kanatta ise Nelson Semedo ile Oğuz Aydın'ın sahaya sürüleceği aktarıldı.

MASON GREENWOOD'A '10 NUMARA' MİSYONU!

İsmail Kartal'ın kadro operasyonundaki en dikkat çeken hamlesi ise hücum organizasyonu krizine yönelik oldu. Takımın kreatif eksikliğini çözmek isteyen deneyimli teknik adam, İngiliz yıldız Mason Greenwood'u Eyüpspor maçında '10 numara' pozisyonunda, serbest oyun kurucu olarak değerlendirmeyi hedefliyor. UEFA kayıtlarında 7 maçta 2 golü bulunan Greenwood'un bu yeni rolü, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı.

Eyüpspor maçı öncesindeki son antrenmanlarda taktiksel provalara devam eden Kartal'ın, kadrodaki son neşter kararını maç saatine doğru netleştirmesi bekleniyor.