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İsmail Kartal'dan neşter! Fenerbahçe'de kadro baştan aşağı değişiyor

Gaziantep FK beraberliğinin ardından lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerek 11. sıraya gerileyen Fenerbahçe'de kriz derinleşirken, teknik direktör İsmail Kartal radikal bir karara imza attı. Deneyimli çalıştırıcının Eyüpspor maçı öncesinde Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür'ü yedek kulübesine çekmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte sarı-lacivertlilerdeki dev operasyonun ve Mason Greenwood planının tüm detayları...

İsmail Kartal'dan neşter! Fenerbahçe'de kadro baştan aşağı değişiyor
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanında bırakılan 2 puanın ardından zirve yarışında ağır yara alan ve 11. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor. Yorumculardan ve taraftardan yükselen sert eleştirilerin hedefindeki teknik direktör İsmail Kartal, Eyüpspor karşılaşması öncesinde kadroda devrim niteliğinde bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

4 YILDIZA NEŞTER! GUENDOUZI İLK KEZ KULÜBEYE...

İsmail Kartal dan neşter! Fenerbahçe de kadro baştan aşağı değişiyor 1

Gaziantep deplasmanındaki silik futbol, oyun kurulumundaki aksaklıklar ve hücumdaki kısırlığın ardından radikal adımlar atan Kartal'ın, ilk 11'in banko isimlerini kulübeye çekme kararı aldığı belirtildi. Deneyimli hocanın; Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür'ü Eyüpspor karşısında yedek soyundurmayı planladığı ifade edildi.

Özellikle orta sahanın dinamosu olan Guendouzi'nin bu sezon ilk kez bir Süper Lig mücadelesine kulübede başlayacak olması camiada geniş yankı uyandırdı.

FORMA REKABETİ KIZIŞTI: MURIQI VE SEMEDO İLK 11'E!

İsmail Kartal dan neşter! Fenerbahçe de kadro baştan aşağı değişiyor 2

Kötü gidişata son vermek ve takıma yeni bir dinamizm katmak isteyen İsmail Kartal, kenarda bekleyen isimlere gün doğurdu. Yıldız golcü Lukaku ve Kerem'in yerine hücum hattında Vedat Muriqi ve Dorgeles Nene'nin görev alması beklenirken; defansın sağında ve kanatta ise Nelson Semedo ile Oğuz Aydın'ın sahaya sürüleceği aktarıldı.

MASON GREENWOOD'A '10 NUMARA' MİSYONU!

İsmail Kartal dan neşter! Fenerbahçe de kadro baştan aşağı değişiyor 3

İsmail Kartal'ın kadro operasyonundaki en dikkat çeken hamlesi ise hücum organizasyonu krizine yönelik oldu. Takımın kreatif eksikliğini çözmek isteyen deneyimli teknik adam, İngiliz yıldız Mason Greenwood'u Eyüpspor maçında '10 numara' pozisyonunda, serbest oyun kurucu olarak değerlendirmeyi hedefliyor. UEFA kayıtlarında 7 maçta 2 golü bulunan Greenwood'un bu yeni rolü, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı.

Eyüpspor maçı öncesindeki son antrenmanlarda taktiksel provalara devam eden Kartal'ın, kadrodaki son neşter kararını maç saatine doğru netleştirmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
ilk puan kaybında yollanacak hocaya hangi oyucu inanır?zaten oyun okuması ve müdahalesi çok yetersiz..yapılması gereken,biran önce kartalı yollayıp uygun veya kocamanı getirmektir..
Umutlarım kırıldı,hayallerim bitti.Bu senede böyle gitti.
kadro değil mentalite değişmeli. İsmail hoca birlikte nasıl defans yapılır bunu öğrenmeli ve ogretmeli.. takım çok savruk top rakipteyken bir arada olmak nedir haberleri yok..
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