Galatasaray'dan Trabzonspor maçı öncesi dev prim!

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 5 haftanın ardından en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ligin 6. haftasında çıkacağı zorlu Trabzonspor deplasmanı için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Bordo-mavililerin çiçeği burnunda hocası Thomas Reis ile ilk sınavına çıkacağı bu dev maç öncesi, sarı-kırmızılı yönetim Florya'daki motivasyonu arşa çıkaracak tarihi bir hamleye imza attı.

ZİRVE YÜRÜYÜŞÜNE 1 MİLYON EURO'LUK YAKIT!

Ligde son 4 maçından galibiyetle ayrılarak müthiş bir seri yakalayan takımın hızını kesmek istemeyen Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, Papara Park'taki zorlu atmosfer öncesi kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Özel bir prim paketi hazırlayan yönetim, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönülmesi durumunda takıma tam 1 milyon Euro tutarında dev bir prim dağıtılacağını resmen futbolculara iletti.

FLORYA'DA COŞKU: HEDEF ÇİFTE BAYRAM

Yönetimin Şampiyonlar Ligi serüveni öncesi ligdeki liderliği perçinlemek adına attığı bu motivasyon adımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde büyük bir coşkuyla karşılandı. Sarı-kırmızılı oyuncuların tek hedefi, Karadeniz deplasmanından kayıpsız dönerek hem liderliği korumak hem de milli araya girerken camiaya çifte sevinç yaşatmak.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONLUK TAKTİĞİ DEVREDE

Dursun Özbek yönetimi, bu astronomik prim hamlesiyle aslında çok tanıdık bir stratejiyi yeniden devreye sokmuş oldu. Geçtiğimiz sezon kazanılan tarihi şampiyonlukta da özellikle kritik derbi periyotlarında takıma 1 milyon Euro'luk özel primler tanımlanmış ve bu hamle sahadaki mücadeleye doğrudan yansımıştı. Yönetim, takımın kazanma alışkanlığını ve zirvedeki iştahını aynı yöntemle diri tutmayı planlıyor.