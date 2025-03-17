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  4. İsmail Kartal'dan olay yaratan şampiyonluk açıklaması! Fenerbahçeliler kızabilir

İsmail Kartal'dan olay yaratan şampiyonluk açıklaması! Fenerbahçeliler kızabilir

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
17.03.2025 16:14
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İran Ekibi Persepolis'in teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam "Türkiye'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da flaş bir cevap verdi.

İsmail Kartal'dan olay yaratan şampiyonluk açıklaması! Fenerbahçeliler kızabilir

İran Ekibi Persepolis'in teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal, çarpıcı açıklamalar yaptı. Başarılı teknik adam, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuştu.

"HAK EDEN KAZANSIN"

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"Türkiye'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Kartal, "Hak eden kazansın diyorum." sözlerini sarf etti. Serdar Dursun'la ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Serdar Dursun inandığım bir oyuncu. Ona 'oynayacağın bir takıma gel' dedim o da kabul etti. Taraftar da onu çok sevdi." diye konuştu

"OYUNCULAR TEŞEKKÜR EDİYOR"

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İsmail Kartal ayrıca, "Oyuncular antrenmanlarımızı çok beğeniyorlar, teşekkür ediyorlar. İki aydır Tahran'a bir kere inmedim. Ekibimle beraber sürekli çalışıyoruz. Otelden tesislere, tesislerden otele gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal fenerbahçe
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