İsmail Kartal'dan Tadic'e sürpriz telefon! Geri mi dönüyor?

Yeni sezon planlaması doğrultusunda takımın başına yeniden İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de, teknik kadro yapılanması için oldukça çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Dirk Kuyt'ı birinci yardımcısı olarak belirleyen İsmail Kartal'ın, takımda birlikte çalıştığı dönemde harika bir uyum yakaladığı eski öğrencisi Dusan Tadic ile sürpriz bir temas kurduğu öğrenildi.

AL-WAHDA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wahda forması giyen Sırp yıldız Dusan Tadic'in, kulüpteki serüveninin sonuna geldiği öne sürüldü. Oyuncunun kendi isteği doğrultusunda gerçekleşen görüşmeler sonucunda, kulüp ile Tadic'in sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetme konusunda kesin olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.

İSMAİL KARTAL'DAN TELEFON: "TEKNİK HEYETTE YER ALIR MISIN?"

Bu gelişmenin hemen ardından gözler yıldız ismin yeni adresine çevrilirken, Kadıköy cephesinden beklenmedik bir hamle geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, iki gün önce eski öğrencisiyle özel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Aralarındaki güçlü bağ nedeniyle Tadic ile sürekli iletişim halinde olduğu bilinen Kartal'ın, yapılan bu kritik görüşmede Sırp yıldıza "Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?" diyerek resmi olmayan bir teklif sunduğu ifade edildi.