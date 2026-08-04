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Hazırlıklar bile başladı! Salah'tan Trabzonspor'a öyle bir haber geldi ki...

Trabzonspor, Mohamed Salah transferinde sona yaklaştı. Bordo-mavililerin Mısırlı yıldızla 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtilirken, sözleşmedeki son teknik maddenin onaylanmasının ardından resmi imzaların atılması ve transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Hazırlıklar bile başladı! Salah'tan Trabzonspor'a öyle bir haber geldi ki...
Cevdet Berker İşleyen

Trabzonspor, uzun süredir gündemde yer alan Mohamed Salah transferinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Bordo-mavili kulübün, Mısırlı yıldız ile 2 yıllık anlaşma sağladığı, resmi sürecin ise tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

RESMİ İMZA İÇİN SON AŞAMAYA GELİNDİ

Hazırlıklar bile başladı! Salah tan Trabzonspor a öyle bir haber geldi ki... 1

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Taraflar arasında yapılan görüşmelerde büyük ölçüde mutabakat sağlanırken, sözleşmede yer alan bir maddenin Trabzonspor tarafından onaylanmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor. Kulüp, transferi kısa süre içinde resmiyete kavuşturmayı hedefliyor.

ÖDEME PLANI MASADA

Hazırlıklar bile başladı! Salah tan Trabzonspor a öyle bir haber geldi ki... 2

Trabzonspor yönetimi, anlaşmanın son detaylarını netleştirmek için çalışmalarını sürdürürken Bordo-mavililer Mohamed Salah'ın temsilcisine resmi teklifini iletti. 17 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme öneren yöneticilerin sözleşmeye ilişkin teknik maddeler üzerinde görüşmeleri devam ederken, sürecin sorunsuz şekilde tamamlanması için temasların sürdüğü ifade ediliyor.

ÖZEL ORGANİZASYON DÜZENLENECEK

Hazırlıklar bile başladı! Salah tan Trabzonspor a öyle bir haber geldi ki... 3

Mohamed Salah transferinin tamamlanma ihtimali, Trabzonspor taraftarında büyük heyecan oluşturdu. Yılın en dikkat çeken transferlerinden biri olmaya aday gösterilen bu hamlenin resmiyet kazanması halinde, bordo-mavili taraftarların Mısırlı futbolcu için Trabzon'da özel bir karşılama organizasyonu düzenlemesi bekleniyor.

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