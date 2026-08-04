Hazırlıklar bile başladı! Salah'tan Trabzonspor'a öyle bir haber geldi ki...

Trabzonspor, uzun süredir gündemde yer alan Mohamed Salah transferinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Bordo-mavili kulübün, Mısırlı yıldız ile 2 yıllık anlaşma sağladığı, resmi sürecin ise tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

RESMİ İMZA İÇİN SON AŞAMAYA GELİNDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Taraflar arasında yapılan görüşmelerde büyük ölçüde mutabakat sağlanırken, sözleşmede yer alan bir maddenin Trabzonspor tarafından onaylanmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor. Kulüp, transferi kısa süre içinde resmiyete kavuşturmayı hedefliyor.

ÖDEME PLANI MASADA

Trabzonspor yönetimi, anlaşmanın son detaylarını netleştirmek için çalışmalarını sürdürürken Bordo-mavililer Mohamed Salah'ın temsilcisine resmi teklifini iletti. 17 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme öneren yöneticilerin sözleşmeye ilişkin teknik maddeler üzerinde görüşmeleri devam ederken, sürecin sorunsuz şekilde tamamlanması için temasların sürdüğü ifade ediliyor.

ÖZEL ORGANİZASYON DÜZENLENECEK

Mohamed Salah transferinin tamamlanma ihtimali, Trabzonspor taraftarında büyük heyecan oluşturdu. Yılın en dikkat çeken transferlerinden biri olmaya aday gösterilen bu hamlenin resmiyet kazanması halinde, bordo-mavili taraftarların Mısırlı futbolcu için Trabzon'da özel bir karşılama organizasyonu düzenlemesi bekleniyor.