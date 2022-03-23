SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İsmail Kartal, Domenec Torrent'i ikiye katladı!

İsmail Kartal, Domenec Torrent'i ikiye katladı!

23.03.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 maçta 21 puan toplayan İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmayı başardı. 60 yaşındaki çalıştırıcı, aynı hafta göreve geldiği Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent'e de fark atmayı başardı. İsmail Kartal'ın başarısındaki Vitor Pereira detayı da dikkat çekti.

İsmail Kartal, Domenec Torrent'i ikiye katladı!

Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için lig ikinciliğini kovalayan Fenerbahçe , bu yarışta en büyük rakibi Konyaspor'u devirerek milli araya moralli girdi. 21. haftadaki Antalyaspor maçı ile teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, 10 maçlık performansıyla camianın yüzünü güldürdü.

Geldikten sonra lider Trabzonspor ile aynı puanı hanesine yazdıran deneyimli hoca, 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken sadece 1 mağlubiyetle 21 puan topladı.

TORRENT'İ İKİYE KATLADI

Yine Kartal gibi 21. haftada göreve gelen Galatasaray 'ın hocası Domenec Torrent ise 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 11 puan aldı. 1.10 puan ortalamasında kalan İspanyol hoca, Aslan'da hayal kırıklığı yaşattı.

Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü 2.10 ortalamayla Torrent'i ikiye katlarken, Fenerbahçe taraftarını mutlu etti.

PEREIRA'YI DA GEÇTİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, ligin ilk yarısında oynanan Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarından puansız ayrılmıştı. Portekizli hocanın yerine koltuğu devralan İsmail Kartal ise ligin ikinci yarısında bu 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak 7 puanı hanesine yazdırdı.

(Sabah)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uğur Dündar aday oldu!Uğur Dündar aday oldu!
Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...
Ahmet Çakar ortalığı karıştırdı! ''Arda Turan haindir!''Ahmet Çakar ortalığı karıştırdı! ''Arda Turan haindir!''
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Galatasaraylı yıldız, 10 milyon euro'ya Serie A'ya gidiyor!

Galatasaraylı yıldız, 10 milyon euro'ya Serie A'ya gidiyor!

Fenerbahçeli taraftarlar şaşkın! ''Resmen bedavaya gidiyor''

Fenerbahçeli taraftarlar şaşkın! ''Resmen bedavaya gidiyor''

Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! 1+1 yıllık...

Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! 1+1 yıllık...

Beşiktaş'tan tarihi transfer!

Beşiktaş'tan tarihi transfer!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İbn-i Sina tek tek açıkladı! Kökünden kurutuyor

İbn-i Sina tek tek açıkladı! Kökünden kurutuyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hem şık hem fonksiyonel laptop çantası önerileri

Hem şık hem fonksiyonel laptop çantası önerileri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.