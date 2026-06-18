SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

İsmail Kartal ekibini kurmaya başladı! Eski oyuncusuna teklif gitti

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın 4. dönemi resmen açıklandı. Göreve gelmesi sonrasında Kartal hemen kolları sıvadı. Kartal, eski öğrencisi Dusan Tadic'e yardımcı antrenörlük teklifi yaptı.

İsmail Kartal ekibini kurmaya başladı! Eski oyuncusuna teklif gitti
Recep Demircan

Fenerbahçe'de yeniden İsmail Kartal dönemi başladı. Kartal göreve gelmesinin ardından ekibini de kurmay başladı.

BAE BASINI DUYURDU: "GÖRÜŞME BAŞLADI"

Dirk Kuyt'ın kısa süre içerisinde Kartal'ın yardımcılarından biri olarak açıklanması beklenirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basınından Dusan Tadic ismi de ortaya aldı. Sharjah Sports'un haberine göre Dusan Tadic, BAE ekibi Al-Wahda ile sözleşmesini karşılıklı feshetmek için görüşmelere başladı.

İsmail Kartal ekibini kurmaya başladı! Eski oyuncusuna teklif gitti 1

TELEFON GÖRÜŞMESİ İDDİASI

A Spor'un haberine göre ise Fenerbahçe'de 4. dönemine başlayan İsmail Kartal da eski öğrencisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haberde, Kartal'ın Sırp yıldız ile sürekli iletişim halinde olduğu ve kendisine "Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?" şeklinde teklifini ilettiği ifade edildi.

İsmail Kartal ekibini kurmaya başladı! Eski oyuncusuna teklif gitti 2

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe transferi duyurdu! İstanbul'a geliyorFenerbahçe transferi duyurdu! İstanbul'a geliyor
Aykut Kocaman'ın ekibinden isim konuştu! "Ne olduysa dün oldu, şaşkınız"Aykut Kocaman'ın ekibinden isim konuştu! "Ne olduysa dün oldu, şaşkınız"
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış

14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

Motorin yerine benzin: 'Yanlış doldurulan akaryakıt' için karar

Motorin yerine benzin: 'Yanlış doldurulan akaryakıt' için karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.