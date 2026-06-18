İsmail Kartal ekibini kurmaya başladı! Eski oyuncusuna teklif gitti

Fenerbahçe'de yeniden İsmail Kartal dönemi başladı. Kartal göreve gelmesinin ardından ekibini de kurmay başladı.

BAE BASINI DUYURDU: "GÖRÜŞME BAŞLADI"

Dirk Kuyt'ın kısa süre içerisinde Kartal'ın yardımcılarından biri olarak açıklanması beklenirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basınından Dusan Tadic ismi de ortaya aldı. Sharjah Sports'un haberine göre Dusan Tadic, BAE ekibi Al-Wahda ile sözleşmesini karşılıklı feshetmek için görüşmelere başladı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ İDDİASI

A Spor'un haberine göre ise Fenerbahçe'de 4. dönemine başlayan İsmail Kartal da eski öğrencisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haberde, Kartal'ın Sırp yıldız ile sürekli iletişim halinde olduğu ve kendisine "Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?" şeklinde teklifini ilettiği ifade edildi.