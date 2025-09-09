İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki seçim sürecinden sonra basın toplantısı yapacağını açıkladı! Sosyal medya hesabından duyurdu...

Fenerbahçe’de yeni teknik direktör açıklanırken, son anlara kadar ismi geçen İsmail Kartal’dan açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kartal, hakkındaki iddiaları yanıtladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

İsmail Kartal, ‘‘Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde,hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur. Fenerbahçe’mizin bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra, taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım.’’ dedi.

OĞLU DA PAYLAŞTI

İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda baba oğul poz veren ikilinin, Tedesco'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin hemen ardından paylaşılması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.