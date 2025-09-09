SPOR

İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki seçim sürecinden sonra basın toplantısı yapacağını açıkladı! Sosyal medya hesabından duyurdu...

Fenerbahçe’de yeni teknik direktör Domenico Tedesco oldu. Aday seçme sürecinde adı sıkça sarı lacivertliler ile anılan teknik direktör İsmail Kartal’da sessizliğini bozdu. Kartal hakkındaki iddialara cevap verdi.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de yeni teknik direktör açıklanırken, son anlara kadar ismi geçen İsmail Kartal’dan açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kartal, hakkındaki iddiaları yanıtladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

İsmail Kartal, Fenerbahçe deki seçim sürecinden sonra basın toplantısı yapacağını açıkladı! Sosyal medya hesabından duyurdu... 1

İsmail Kartal, ‘‘Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde,hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur. Fenerbahçe’mizin bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra, taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım.’’ dedi.

OĞLU DA PAYLAŞTI

İsmail Kartal, Fenerbahçe deki seçim sürecinden sonra basın toplantısı yapacağını açıkladı! Sosyal medya hesabından duyurdu... 2

İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda baba oğul poz veren ikilinin, Tedesco'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin hemen ardından paylaşılması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

