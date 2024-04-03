İsmail Kartal Galatasaray maçı için konuştu! ''U-19 Takımını kimin çalıştıracağı konusunu henüz konuşmadık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Adana Demir maçı sonrası flaş açıklamalar geldi.

"U-19 TAKIMINI KİMİN ÇALIŞTIRACAĞINI HENÜZ KONUŞMADIK"

"Süper Kupa için erteleme istedik, zaman varken bunu yapmadılar ve bu tarihi bize dikte ettiler. Başkan ve yönetimle, Süper Kupa için konuştuk. Düşüncelerimizi ilettik. Yönetimin alacağı her karara hazırız. U-19 Takımını kimin çalıştıracağı konusunu henüz konuşmadık."

NEDEN LIVAKOVIC YEDEK?

"İlk 11'de kimler var, yedek kulübesinde kimler var? İyi baktınız mı? Bu soruyu bana soruyorsunuz ama iyi baktınız mı oraya? Kaç tane Türk vardı yedek kulübesinde? İki tane! Serdar Dursun ve Çağar Söyüncü vardı. Diğerleri genç çocuklar. Sahada 3 Türk oyuncuya bir şey olsa, yerlerine sokacağımız Türk oyuncu yok. Sakatlık, değişiklik olmasına yönelik elimizin rahat olması için İrfan'ı oynattık. Futbolda hata da olabilir. Hatasını da telafi etti. Çok iyi oynadık biz. İki top direkten döndü. Çok farklı da maç bitebilirdi."





