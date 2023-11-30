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  4. İsmail Kartal'ın UEFA Konferans Ligi'nde vazgeçilmezi oldu! Ludogorets maçının yıldızıydı... Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek Nordsjaelland karşısında da 11'de forma şansı buldu

İsmail Kartal'ın UEFA Konferans Ligi'nde vazgeçilmezi oldu! Ludogorets maçının yıldızıydı... Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek Nordsjaelland karşısında da 11'de forma şansı buldu

30.11.2023 23:36 | Son Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 5. hafta maçında deplasmanda Nordsjaelland'a konuk olurken İsmail Kartal Ludogorets maçının en iyilerinden olan genç yıldız Yusuf Akçiçek bu karşılaşmada da ilk 11'de kendisine yer buldu. İşte detaylar...

Yusuf Ayçiçek

Yusuf Ayçiçek

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’nin Ludogorets ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin 17 yaşındaki oyuncusu Yusuf Akçiçek, İsmail Kartal tarafından ilk 11’de görevlendirilmiş 2006 doğumlu oyuncu, Fenerbahçe formasını ilk kez resmi bir maçta terletmişti.

TAKIMIN EN İYİSİYDİ

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Bulgaristan'daki maçta en fazla isabetli pas veren oyuncu olurken, yüzde 82 pas isabetiyle oynayan genç futbolcu 8 hava topu mücadelesinin 5'ini kazanmış Ayrıca 5 kez sahip top kazanırken 3 kez de uzaklaştırma yapmıştı.

'KARTAL'IN VAZGEÇİLMEZİ'

Bu performansıyla taraftardan alkış alan genç yıldız 5. hafta mücadelesinde oynanan Nordsjaelland karşılaşmasında da ilk 11'de görev alırken, İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında girmeye aday olarak gösteriliyor.

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