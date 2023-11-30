İsmail Kartal'ın UEFA Konferans Ligi'nde vazgeçilmezi oldu! Ludogorets maçının yıldızıydı... Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek Nordsjaelland karşısında da 11'de forma şansı buldu

Fenerbahçe’nin Ludogorets ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin 17 yaşındaki oyuncusu Yusuf Akçiçek, İsmail Kartal tarafından ilk 11’de görevlendirilmiş 2006 doğumlu oyuncu, Fenerbahçe formasını ilk kez resmi bir maçta terletmişti.

TAKIMIN EN İYİSİYDİ

Bulgaristan'daki maçta en fazla isabetli pas veren oyuncu olurken, yüzde 82 pas isabetiyle oynayan genç futbolcu 8 hava topu mücadelesinin 5'ini kazanmış Ayrıca 5 kez sahip top kazanırken 3 kez de uzaklaştırma yapmıştı.

'KARTAL'IN VAZGEÇİLMEZİ'

Bu performansıyla taraftardan alkış alan genç yıldız 5. hafta mücadelesinde oynanan Nordsjaelland karşılaşmasında da ilk 11'de görev alırken, İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında girmeye aday olarak gösteriliyor.





