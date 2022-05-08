İsmail Kartal: "İstediğimizi alıp gitmek istiyoruz"

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi öncesi konuştu.

Kartal, "Beklemediğimiz sakatlıklar oldu, şanssızlık yaşıyoruz. Elimizdeki en sağlam oyunculardan 11 kurduk. Oyuncularımızın performansını değerlendirdik ve en ideal şekilde hazırlandık. Beşiktaş maçına kazanmaya geldik. Bu statlarda oynamaya ve kazanmaya alışkınız. İstediğimizi alıp gitmek istiyoruz." dedi.

Deneyimli teknik ayrıca, "Beşiktaş evinde kazanmak isteyecektir. Biz e ikinci olmak istiyoruz ve kazanmamız lazım. İki takım da golü düşünecektir. Yeni oynayan arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapacaktır. Başarılı bir şekilde evimize dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

