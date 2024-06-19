SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İsmail Kartal istemişti, Mourinho kapıyı gösterdi! 'Kendine kulüp bul'

İsmail Kartal istemişti, Mourinho kapıyı gösterdi! 'Kendine kulüp bul'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.06.2024 15:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gelen isimler kadar gidecek isimler de merak ediliyor. Son olarak İsmail Kartal'ın isteğiyle kadroya katılan Krunic için sürpriz bir karar alındığı öğrenildi. İşte detaylar...

İsmail Kartal istemişti, Mourinho kapıyı gösterdi! 'Kendine kulüp bul'
Rade Krunic

Rade Krunic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda Rade Krunic'i kiralamıştı.

Bosna-Hersekli oyuncu performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratsa da anlaşma gereği bonservisi alındı.

İZİN VERİLDİ

rade-krunic-fenerbahce-2023-2024-1705253696-126332

Ancak Rade Krunic'in takımda kalması beklenmiyor. Jose Mourinho'nun da tecrübeli orta saha oyuncusunun planına uymadığı gerekçesiye satışına onay verdiği ileri sürüldü.

Yönetimin Krunic'e başka takımlarla görüşmesi için izin verildiği iler sürüldü. Bosna-Hersekli futbolcunun İtalya'dan kulüplerle temasa geçtiği ve görüşmelere başladığı belirtildi.

18 MAÇA ÇIKTI

fenerbahcede-8-numaraya-r-839_2-41

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maçta süre bulan Rade Krunic bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF, EURO 2024'e götürülen görevli ve misafir sayısı hakkında açıklama yaptı!TFF, EURO 2024'e götürülen görevli ve misafir sayısı hakkında açıklama yaptı!
Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu! Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu!
Araplar Kerem'e servet teklif ettiler!Araplar Kerem'e servet teklif ettiler!
Anahtar Kelimeler:
transfer İsmail Kartal Süper Lig son dakika fenerbah.e fenerbahçe Rade Krunic
En Çok Okunan Haberler
İlçe Jandarma Komutanı eşini öldürme şüphesi ile tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanı eşini öldürme şüphesi ile tutuklandı

Zamlı maaş takvimi belli oldu: Ödemesi yetişmeyene zam farkı!

Zamlı maaş takvimi belli oldu: Ödemesi yetişmeyene zam farkı!

Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!

Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!

Rıdvan Dilmen'den Montella'ya Arda için sert sözler! "Hatalı davranıyor"

Rıdvan Dilmen'den Montella'ya Arda için sert sözler! "Hatalı davranıyor"

Arda Güler kendi golünü izledi! Verdiği tepkiyle gönülleri fethetti

Arda Güler kendi golünü izledi! Verdiği tepkiyle gönülleri fethetti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.