İsmail Kartal kameraların karşısına geçti ve açıkladı: Turu geçemememizin sebebi...

Olympiakos'a penaltı vuruşları sonucunda elenerek Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TURU GEÇEMEMEMİZİN SEBEBİ..."

"Sonuçta maça muhteşem taraftarımızın önünde çok iyi başladık. İlk devre çok tempoluyduk ve istediğimiz golü bulduk. İkinci yarıda da üstünlük bizdeydi. Sonuçta ikinci golü bulamadık ve oyuncularım stres yaptı. Maç uzatmalara gidince zorunlu değişiklik yaptık. Turu geçememizin sebebi ikinci golü bulamamak"

"HAK EDEN BİZDİK"

"Sonuçta penaltılarla elenmek kötü oldu. Ortaya koyduğumuz mücadeleden dolayı takımıma teşekkür ediyorum. Turu geçmeyi hak etmiştik. İkinci golü bulamadık, tutu geçemememizin sebebi bu ikinci golü bulamamak."

"ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK"

"Oyunun başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. İyi mücadele ettik, pozisyon bulduk ama sadece golü bulamadık. Szymanski'ye kramp girdi, Becao'nun ise kasığında problem vardı. Zorunlu değişiklikler yaptık."

"ÜZGÜNÜZ"

"Fred uzun bir dönem sakattı. Onu korumak ve daha dinlenmiş bir oyuncu ile devam etmek istedik. En iyi penaltı atan oyuncularımız kaybetti. Tadic, Bonucci çok kariyerli oyuncular ve penaltılarda hep başarılı olmuşlardır. Bugün maalesef yapamadılar. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz."





