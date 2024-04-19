SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İsmail Kartal kameraların karşısına geçti ve açıkladı: Turu geçemememizin sebebi...

İsmail Kartal kameraların karşısına geçti ve açıkladı: Turu geçemememizin sebebi...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.04.2024 01:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunan ekibi Olympiakos'a penaltılarda yenilerek Konferans Ligi'nden elenen ve Avrupa Ligi defterini kapatan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal elenmenin nedenini böyle açıkladı. İşte detaylar...

Olympiakos'a penaltı vuruşları sonucunda elenerek Konferans Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"TURU GEÇEMEMEMİZİN SEBEBİ..."

AA-20240418-34306276-34306275-FENERBAHCE_OLYMPIAKOS

"Sonuçta maça muhteşem taraftarımızın önünde çok iyi başladık. İlk devre çok tempoluyduk ve istediğimiz golü bulduk. İkinci yarıda da üstünlük bizdeydi. Sonuçta ikinci golü bulamadık ve oyuncularım stres yaptı. Maç uzatmalara gidince zorunlu değişiklik yaptık. Turu geçememizin sebebi ikinci golü bulamamak"

"HAK EDEN BİZDİK"

AA-20240418-34306276-34306272-FENERBAHCE_OLYMPIAKOS

"Sonuçta penaltılarla elenmek kötü oldu. Ortaya koyduğumuz mücadeleden dolayı takımıma teşekkür ediyorum. Turu geçmeyi hak etmiştik. İkinci golü bulamadık, tutu geçemememizin sebebi bu ikinci golü bulamamak."

"ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK"

FENERBAHCE---OLYMPIACOS-(FOTOGRAFLAR)_41923 (3)

"Oyunun başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. İyi mücadele ettik, pozisyon bulduk ama sadece golü bulamadık. Szymanski'ye kramp girdi, Becao'nun ise kasığında problem vardı. Zorunlu değişiklikler yaptık."

"ÜZGÜNÜZ"

FENERBAHCE---OLYMPIACOS-(FOTOGRAFLAR)_41923 (18)

"Fred uzun bir dönem sakattı. Onu korumak ve daha dinlenmiş bir oyuncu ile devam etmek istedik. En iyi penaltı atan oyuncularımız kaybetti. Tadic, Bonucci çok kariyerli oyuncular ve penaltılarda hep başarılı olmuşlardır. Bugün maalesef yapamadılar. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elenmenin faturası İsmail Kartal'a kesildi! Taraftar çılgına dönmüş durumda...Elenmenin faturası İsmail Kartal'a kesildi! Taraftar çılgına dönmüş durumda...
Yarı final olmadı! Fenerbahçe Avrupa'ya veda ettiYarı final olmadı! Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Oyundan alınınca tepki gösterdi! 'Neden ben?'Oyundan alınınca tepki gösterdi! 'Neden ben?'
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal son dakika fenerbahçe olympiakos atan s lig
En Çok Okunan Haberler
Dünya futbol tarihinde bir ilk yaşandı! İki kez sarı kart gördü oyundan atılmadı

Dünya futbol tarihinde bir ilk yaşandı! İki kez sarı kart gördü oyundan atılmadı

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Bölge beşik gibi, çok sayıda artçı meydana geldi

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Bölge beşik gibi, çok sayıda artçı meydana geldi

Tanju Özcan'ın eşi belediyeye karşı protesto eylemine katılıp meclisi bastı! "Bu akşam geç geleceğim eve"

Tanju Özcan'ın eşi belediyeye karşı protesto eylemine katılıp meclisi bastı! "Bu akşam geç geleceğim eve"

Kadıköy'de skandal! Hem faul yaptı, hem hareket çekti...

Kadıköy'de skandal! Hem faul yaptı, hem hareket çekti...

Arda Güler'den transfer teklifine ret! "Sizde oynamam çünkü..."

Arda Güler'den transfer teklifine ret! "Sizde oynamam çünkü..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.