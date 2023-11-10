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İsmail Kartal: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"

10.11.2023 09:43 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçının ardından, "Kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets’in konuğu olan Fenerbahçe, müsabakadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine “Öncelikle bugün 10 Kasım. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum” diyerek başlayan İsmail Kartal, “Bugün buraya üç puan için geldik. Üç puan alamıyorsak en kötü bir puanla ayrılmayı hedefliyorduk. Aslında oyuna da iyi başlamıştık. Sonrasında ilerleyen dakikalarda istediğimiz oyunu sürdüremedik. İlk devrede bir gol yedik. İkinci yarıya toparlanarak başladık. Rakip de topun karşısına geçerek iyi savunma yaptı. Sonuçta top bizde kaldı ama ilk defa çok fazla gol pozisyonu üretemedik. Gol pozisyonu üretemediğimiz için de rakip kontrataktan son dakikalarda ikinci golü buldular. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu soğukta buraya kadar gelen taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. Grupta hala lideriz. Önümüze bakıyoruz. Hafta sonu oynayacağımız Adana Demirspor maçına şu andan itibaren konsantre olacağız” açıklamasında bulundu.

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Kartal, Bulgaristan’daki taraftarların uzun zamandır Fenerbahçe özlemi çektiklerini belirterek, “Bize çok güzel sevgi gösterilerinde bulundular. Otele kadar geldiler, havalimanından itibaren bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Üzgünüz tabii ki, onları bu akşam burada mutlu etmek istiyorduk. Elde edeceğimiz bir galibiyet, en kötü 1 puanla onları buradan mutlu ederek evlerine gitmelerini sağlamamız gerekirken mağlup olduk. Bugün beklenmedik bir mağlubiyetle ayrıldık. Onları da üzdüğümüz için bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz” diye konuştu.

"BUGÜN GÜZEL BİR MAÇ ÇIKARDI"

İlk kez A Takım forması giyen genç oyuncu Yusuf Akçiçek’in performansını da değerlendiren İsmail Kartal, "Yusuf ile ilgili şunu söyleyebilirim: Onu hemen hemen sezon başından beri ara ara antrenmanlara alıyorduk. Son 3 haftadır tamamen bizimle beraber antrenmanlara çıkıyor. Böylesine bir Avrupa maçında onu oynatmak aslında ona ne kadar güvendiğimizi gösteriyor. Bugün güzel bir maç çıkardı. Genç ve önü açık bir oyuncumuz. İnşallah üstüne koyarak, kendini daha fazla geliştirerek ki bu gelişiminde ekip olarak bizim de katkımız olacaksa ne mutlu bize. Hem Fenerbahçe için hem de Türk futbolu için bir oyuncu kazandırmış olacağız. Bugün de üzerine düşeni yaptı. Ufak tefek hataları olsa da onlar önemli değil. İlk defa böylesine bir maçta oynamasına rağmen güzel bir maç çıkarttı.” şeklinde konuştu.

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