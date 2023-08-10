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İsmail Kartal Maribor maçı öncesi açıkladı! Lincoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu

10.08.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, Maribor ile oynanacak mücadele öncesi yaptığı basın toplantısından Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin dondurulduğunu açıkladı. İşte detaylar...

İsmail Kartal Maribor maçı öncesi açıkladı! Lincoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu
Lincoln Henrique

Lincoln Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Maribor ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımda bulunan yabancı oyuncu sayısı hakkındaki soruya cevap verdi.

"SÖZLEŞMESİNİ DONDURDUK"

Eagle

İsmail Kartal, yaptığı açıklamada 24 yaşındaki oyuncu Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin dondurulduğunu duyurdu. Kartal açıklamasında "Lincoln Henrique'nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SEVILLA KARŞISINDA SAKATLANMIŞTI

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun ilk karşılaşmasında sol diz ön çağraz bağlarından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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