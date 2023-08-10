İsmail Kartal Maribor maçı öncesi açıkladı! Lincoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Maribor ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımda bulunan yabancı oyuncu sayısı hakkındaki soruya cevap verdi.

"SÖZLEŞMESİNİ DONDURDUK"

İsmail Kartal, yaptığı açıklamada 24 yaşındaki oyuncu Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin dondurulduğunu duyurdu. Kartal açıklamasında "Lincoln Henrique'nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SEVILLA KARŞISINDA SAKATLANMIŞTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun ilk karşılaşmasında sol diz ön çağraz bağlarından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

