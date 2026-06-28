İsmail Kartal, Milan Skriniar transferini veto etti!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi mutlak şampiyonluk parolasıyla Topuk Yaylası'nda başlayan hazırlık kampı, Portekiz basınının ortaya attığı sıcak bir iddiayla hareketlendi. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlük koltuğuna yeniden oturan İsmail Kartal'ın yeni sezondaki savunma kurgusunu üzerine kurmayı planladığı ve ilk 11'in değişilmez bankosu olarak gördüğü Slovak stoper Milan Skriniar'a dev bir talip çıkmıştı.

PORTEKİZ BASINI AYAKLANDI: OTAMENDI'NİN YERİNE SKRINIAR

Portekiz'in önde gelen spor mecraları A Bola ve Record'un manşetlerine taşıdığı habere göre; Benfica, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan dünyaca ünlü tecrübeli stoperi Nicolas Otamendi'nin boşluğunu doldurmak için rotayı İstanbul'a çevirdi. Savunmaya dünya çapında bir lider katmak isteyen Benfica yönetiminin, Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Milan Skriniar'ı listenin ilk sırasına yazdığı ve transferi bitirmek için resmi temasları hızlandırdığı belirtilmişti.

BENFICA YÖNETİMİNDEN RESMİ TRANSFER İTİRAFI

Gelişen bu sıcak transfer iddiası sadece basının söylentileriyle de sınırlı kalmadı; Benfica'nın en üst düzey isimlerinden arka arkaya resmi açıklamalar geldi. Kulübün Sportif Direktörü Mario Branco cuma günü, efsanevi eski futbolcu ve şu anki Başkan Rui Costa ise cumartesi günü yaptıkları açıklamalarda taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı.

Her iki yönetici de Otamendi'nin yerini dolduracak elit bir savunma oyuncusunun transferi için şu anda "ileri düzeyde görüşmeler" yürüttüklerini açıkça doğruladı. İsmail Kartal'ın savunmadaki en büyük güvencesi olan Skriniar için Benfica'nın bu denli ısrarcı olması, sarı-lacivertli camiada derin bir endişe yaratmıştı.

İSMAİL KARTAL NET CEVAP VERDİ

İsmail Kartal'ın dün yaşanan bu haberin ardından yönetim kuruluyla toplantı yaparak Skriniar'ın kesinlikle takımda kalmasını istediği ve bu talebini Aziz Yıldırım'a bildirdiği ortaya çıktı.