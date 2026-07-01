SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

İsmail Kartal ne yapacağını şaşırdı! Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Gece yarısı MR'a girdi

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampında sakatlık endişesi yaşanıyor. Vedat Muriqi'nin sağ alt adalesindeki kısmi yırtık nedeniyle yaklaşık dört hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, ağrıları artan Anderson Talisca da tedbir amacıyla MR kontrolünden geçirildi.

İsmail Kartal ne yapacağını şaşırdı! Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Gece yarısı MR'a girdi
Cevdet Berker İşleyen
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına devam etti. Basına açık olarak yapılan idmanın ilk bölümünde futbolcular salonda kuvvet ve dayanıklılık odaklı program uyguladı.

MURIQI DEN KÖTÜ HABER

İsmail Kartal ne yapacağını şaşırdı! Fenerbahçe de bir sakatlık daha: Gece yarısı MR a girdi 1

Fenerbahçe'de kampın en can sıkıcı gelişmesi yeni transfer Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlık oldu. Önceki antrenmanda sakatlanan Kosovalı golcünün yapılan kontrollerinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Tecrübeli santrforun yaklaşık dört hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi.

TALISCA İÇİN DE TETKİK YAPILDI

İsmail Kartal ne yapacağını şaşırdı! Fenerbahçe de bir sakatlık daha: Gece yarısı MR a girdi 2

Sarı lacivertli ekipte bir diğer endişe verici gelişme ise Anderson Talisca cephesinde yaşandı. Birkaç gündür ağrıları bulunan Brezilyalı futbolcunun, akşam antrenmanının ardından şikayetlerinin artması üzerine tedbir amacıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapıldı.

MR SONUCU BEKLENİYOR

İsmail Kartal ne yapacağını şaşırdı! Fenerbahçe de bir sakatlık daha: Gece yarısı MR a girdi 3

Talisca'nın çekilen MR sonucunun ardından sağlık ekibinin nasıl bir tedavi programı uygulanacağına karar vereceği belirtildi. Fenerbahçe ise yeni sezon hazırlıklarına bugün gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'dan Duran'ın sözleşmesine çok özel madde! Bunu yaparsa direkt kovulacakG.Saray'dan Duran'ın sözleşmesine çok özel madde! Bunu yaparsa direkt kovulacak
Ve Icardi'nin Galatasaray dönemi resmen sona erdi! Menajerinden olay açıklamaVe Icardi'nin Galatasaray dönemi resmen sona erdi! Menajerinden olay açıklama
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Vedat Muriqi Sakatlık son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım'ın kızının evinde acı olay! Kadın kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti

Aziz Yıldırım'ın kızının evinde acı olay! Kadın kuaför fenalaşarak hayatını kaybetti

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Balayı sürüyor: Küvette kocasına olay pozlar verdi

Balayı sürüyor: Küvette kocasına olay pozlar verdi

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.