İsmail Kartal ne yapacağını şaşırdı! Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Gece yarısı MR'a girdi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına devam etti. Basına açık olarak yapılan idmanın ilk bölümünde futbolcular salonda kuvvet ve dayanıklılık odaklı program uyguladı.

MURIQI DEN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'de kampın en can sıkıcı gelişmesi yeni transfer Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlık oldu. Önceki antrenmanda sakatlanan Kosovalı golcünün yapılan kontrollerinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Tecrübeli santrforun yaklaşık dört hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi.

TALISCA İÇİN DE TETKİK YAPILDI

Sarı lacivertli ekipte bir diğer endişe verici gelişme ise Anderson Talisca cephesinde yaşandı. Birkaç gündür ağrıları bulunan Brezilyalı futbolcunun, akşam antrenmanının ardından şikayetlerinin artması üzerine tedbir amacıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapıldı.

MR SONUCU BEKLENİYOR

Talisca'nın çekilen MR sonucunun ardından sağlık ekibinin nasıl bir tedavi programı uygulanacağına karar vereceği belirtildi. Fenerbahçe ise yeni sezon hazırlıklarına bugün gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.