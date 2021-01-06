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İsmail Kartal PFDK’ya sevk edildi

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 06.01.2021 17:18 | Son Güncelleme

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün oynanan Galatasaray maçının ardından PFDK’ya sevk edildi.

İsmail Kartal PFDK’ya sevk edildi

Süper Lig’in 17. hafta mücadelesinde dün Konyaspor, Galatasaray’ı ağırladığı mücadeleyi 4-3 kazanmıştı.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal bu mücadelenin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Kartal mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ile girdiği diyalog sonrası kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Konyaspor Kulübü Teknik Sorumlusu İismail Kartal’ın 05.01.2021 tarihinde oynanan Konyaspor - Galatasaray Süper Lig müsabakasındaki ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 06.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hiç bir şey yapamazsınız ismail hocaya.terim e beş maçı üç maça indirip teselli verenler İsmail hocaya paşa paşa yolun açık olsun diyecek
@fenerbahceliemrehan tabi bir şey yapmayacaklar nede olsa renktaşı nihat abisi var tff başında verirmi hiç ceza
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