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İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor! Hem de 6 hafta sonra Fenerbahçe'ye rakip... İşte yeni takımı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.10.2024 10:15
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı ve bir süredir boşta olan tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal için iddialar ortaya atılmaya devam ederken, özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin kendisine olan ilgisi sürüyordu. Tüm bunlar yaşanırken bir Süper Lig ekibinin kendisi ile yakından ilgilendiği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor! Hem de 6 hafta sonra Fenerbahçe'ye rakip... İşte yeni takımı!

Fenerbahçe’de geride bıraktığımız sezon Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesiyle takımdan gönderilen İsmail Kartal için bir süredir iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

63 yaşındaki teknik adam için Suudi Arabistan iddiaları yazılıp çizilirken, şimdilerde hiç beklenmedik bir Süper Lig ekibi gündemde.

BURAK YILMAZ SONRASI İSMAİL KARTAL

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Sözcü'nün haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor'un teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe’nin eski hocası İsmail Kartal’ın geçeceği öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

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Beşiktaş mağlubiyeti sonrası bırakma kararı alan Burak Yılmaz'ın ardından Kayserispor yönetiminin İsmail Kartal ile temas halinde olduğu ileri sürülürken resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapacağı da belirtiliyor.

FENERBAHÇE'YE RAKİP OLACAK

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İmzaların atılması halinde İsmail Kartal, yeni takımıyla ligin 13. haftasında sahasında eski takımı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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