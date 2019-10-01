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İsmail Kartal: Trabzonspor maçı geri dönüş maçımız olabilir

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 01.10.2019 18:32 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "İnşallah taraftarımızın, her kesimin desteği ve morali ile geri dönüş gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

İsmail Kartal: Trabzonspor maçı geri dönüş maçımız olabilir

İsmail Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un ligde ve Avrupa'da hedefleri olduğunu, kendilerinin ise ligdeki son maçlarında Medipol Başakşehir'e karşı aldıkları 5-0'lık mağlubiyeti unutturmak istediklerini belirtti.

Ligde beklentilerin 2-3 puan gerisinde kaldıklarına işaret eden Kartal, bu nedenle kaybedilen puanların telafisi için oyuncularla toplantı yaptıklarını söyledi.

Artık yeni bir başlangıç yapmak zorunda olduklarının altını çizen Kartal, "Karadeniz derbisi geri dönüş maçımız olabilir. Biz kendi evimizde, taraftarımızın önünde, camiamıza yakışır bir mücadele vereceğiz.İnşallah taraftarımızın, her kesimin desteği ve morali ile geri dönüş gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah bunu başarırız." diye konuştu.

"KENDİMİZİ TARAFTARA AFFETTİRMEK İSTİYORUZ"

Hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanacaklarına işaret eden Kartal, "Birçok takımda eksik yönler var. Biz de oyun olarak henüz istediklerimizi yapamıyoruz. Medipol Başakşehir bu ligin en iyi kadrosuna sahip takımlardan ama aynı puandayız. Beşiktaş'ın durumu ortada. Hafta sonu evimizde savaşarak maçtan yüzümüzün akı ile çıkmak, kendimizi taraftara affettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal, takımda sakat oyuncular bulunduğuna değinerek, Umar'ın maça yetişmesinin zor göründüğünü, haftalık oyuncu performansının kadroyu belirlemesinde etkili olacağını sözlerine ekledi.

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Çaykur Rizespor ismail kartal

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