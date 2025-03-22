İsmail Yüksek: "Kariyerimde ilk defa yaşadım"

Milli futbolcu İsmail Yüksek, Macaristan ile oynanacak maç öncesinde konuştu.

"SKOR ANAVTAJI İLE BURAYA GELDİK"

Maça hazır olduklarına vurgu yapan İsmail Yüksek, "İlk maçta bize yakışan bir mücadele verdik, skor avantajıyla buraya geldik. Bu avantajı iyi kullanmamız gerekiyor. Söylemem gereken bir şey var hep söyleyeceğim takımımızda güzel bir aile ortamı var, buraya gelmek hem büyük gurur hem de çok keyifli. Yarın da aynı isteği ortaya koyup, buradan istediğimiz skorla ayrılıp hak ettiğimiz A Ligi’ne çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA ADELE SAKATLIĞI YAŞADIM"

İsmail, bu sene yaşadığı sakatlıkların hatırlatılması üzerine "Bu sene benim için şanssızlıklarla geçti. Son 3 senede 120’nin üzerinde maça çıktım. Futbolun içinde bunlar ne yazık ki var. Kariyerimde belki de ilk defa adale sakatlığı yaşadım, üst üste iki kez oldu. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Maçlarda takımımı yalnız bırakmak beni çok üzüyor. Şu an gayet iyiyim. İlk maçta forma giyme şansım oldu, hocam bana güvendi ve oyuna attı. Yarın da görev verilirse hazır olduğumu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.