İsmail Yüksek maç sonunda isyan etti! "Nedir bu düşmanlık..."

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

İkinci yarının başında tribüne alınmayan Fenerbahçe taraftarına destek olmak isteyen Ali Koç deplasman tribününe gitti. Koç'un tribünlere gitmesiyle Göztepe taraftarı tepki gösterdi. Ali Koç protokol tribününe gittiği sırada kendisine saha kenarında saldırı oldu. Maç bir süreliğine durdu. Güvenlik sağlandıktan sonra maç devam etti.

Maçın ardından Fenerbahçeli İsmail Yüksek yaşananlara isyan etti.

"NEDİR BU DÜŞMANLIK?"

"Bu düşmanlık... Nedir bu düşmanlık! Ben bunu anlamıyorum. Milyonlarca taraftarımızın olduğu bu şehirde, bu saldırganlık nedir anlamıyorum. Taraftarımız stada geliyor, formamız yakılıyor, taraftarımıza biber gazıyla müdahale ediliyor.

"ÜZGÜNÜZ"

Başkanımız buna karşı çıkmak için sahaya iniyor ama ona da herkesin önünde saldırılıyor. Yeni sezon ve Fenerbahçe yine saha dışında kaosa sürüklenmeye çalışılıyor. Bu bizi üzüyor. Eğer saha içinde kalabilirsek Fenerbahçe olarak şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu olaylar inşallah son olur. Üzüntülüyüz. Taraftarımıza yapılanlardan dolayı daha da üzgünüz."