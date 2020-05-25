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İsmet Akpınar, Beşiktaş Sompo Japan'tan Bayern Münih’e transfer oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.05.2020 18:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş Sompo Japan forması giyen milli basketbolcu İsmet Akpınar, Alman ekibi Bayern Münih’e transfer oldu.

İsmet Akpınar, Beşiktaş Sompo Japan'tan Bayern Münih’e transfer oldu

Beşiktaş Sompo Japan forması giyen 25 yaşındaki basketbolcu İsmet Akpınar, Alman ekibi Bayern Münih ile anlaşmaya vardı. Bavyera temsilcisinin resmi internet sitesinden duyurduğu transferde, İsmet Akpınar’a ’Hoşgeldin’ denilirken, oyuncunun bu sezon gösterdiği performansla ilgili de bilgiler verildi.

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