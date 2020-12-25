YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İsmet İnönü, vefatının 47. yılında mezarı başında anıldı

İsmet İnönü, vefatının 47. yılında mezarı başında anıldı

ANKARA HABERLERİ  | 25.12.2020 11:01 | Son Güncelleme

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 47. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında tören düzenlendi - Törene, İnönü ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 47'nci yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.

Törene, İnönü'nün aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve askeri erkan ile CHP yöneticileri katıldı.

Törende ilk olarak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti.

İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), CHP ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi.

- Kılıçdaroğlu'dan İnönü paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, İnönü'nün "Bir memlekette namuslular, en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtuluş yoktur." sözlerine yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine ve demokrasisine büyük katkı sağlamış, ülkemizi İkinci Dünya Savaşı'ndan uzak tutmayı başarmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşı, Lozan Zaferi'nin mimarı, Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı; büyük devlet ve siyaset adamı, Genel Başkanım İsmet İnönü'yü aramızdan ayrılışının 47. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:31
Sabah
08:02
Öğle
12:54
İkindi
15:15
Akşam
17:36
Yatsı
19:01

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Aktaş Eczanesi
Cankaya
Alper Yüce Eczanesi
Cankaya
Çay Eczanesi
Cankaya
Çınar Eczanesi
Cankaya
Dikmen Merkez Eczanesi
Cankaya
Güzeltepe Eczanesi
Cankaya
Maltepe Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.