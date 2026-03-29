İsmet Taşdemir: "Rey Manaj'ın sakatlığı ciddi"

Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hedeflerinin play-off potasına girmek olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Taşdemir, "Milli araya girdik. Özellikle son 3 hafta, 3 galibiyet bize iyi geldi. En azından hedeflediğimiz, hayal ettiğimiz play-off’un kıyısına yaklaştık ama bu şu anlamı taşımıyor. Biz kesin play-off’tayız diyemeyiz hiçbir zaman orayı garantileyene kadar. Çünkü halen 6 tane oynanmamış maçımız var. Çalışıyoruz, her geçen gün daha iyi oluyor. İnşallah kalan maçlara da bunu yansıtıp bizim için gerekli olan puanları alıp play-off’a girebiliriz. Onun için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ama dediğim gibi işimiz kolay değil" diye konuştu.

"KALAN 6 MAÇIMIZ ZOR"

5 Nisan Pazar günü Esenler Erokspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Taşdemir, "Futbolda kötü gittiği zaman herkes karaları bağlar. İyi gittiği zaman her tarafta çiçek açar. Bugün de taraftarlarımız sağ olsunlar geldiler bize destek olmak için. Çünkü onlar da kalan 6 maçımızın zor olduğunu biliyorlar. O maçlardan bir tanesi de Esenler Erokspor maçı var. Erokspor bu ligin iyi takımlarından, iyi geçiş oyunu oynayan, hızlı oyuncuları olan, kaliteli oyuncuları olan ve bu ligde şampiyonluk yaşamış oyuncuları var. Böyle bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için bir maç değil, her maç zor. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Sakat oyuncularımızdan dolayı uzun zamandır oynamayan oyuncularımıza şans verdik. Onların gösterdikleri reaksiyon bizim hoşumuza gitti ve bizi bu noktaya getirdi. İnşallah sakatlarımızın gelmesiyle birlikte bir nebze nefes alırız. Hem de takımımız bir ritim daha yakalar inşallah" ifadelerini kullandı.

"REY MANAJ’IN SAKATLIĞI CİDDİ"

Takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında yöneltilen soruya Taşdemir, "Sakat oyunculardan Mert Çelik takımla birlikte çalışmalara başladı. Charisis de dönecek, Uğur Çiftçi de çarşamba ya da perşembe bizimle olacak. Ama maçta ne kadar oynatabiliriz hepsi için soru işareti. Maç yaklaştıkça inşallah en doğru kararı veririz. Rey Manaj’ın tedavisi ise devam ediyor. Hızlı dönmek için çok uğraşıyor o da. Milli arada bile bir yere gitmedi burada tedavisini oldu. Ama sakatlığı gerçekten ciddi, 3 maçı kaçıracak gibi ama sonraki maçlara yetişirse ne ala diyoruz" yanıtını verdi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra istasyon ve top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

TARAFTARLARDAN DESTEK ZİYARETİ

Sivasspor’un taraftar gruplarından Ellisekiz taraftar grubu da idmanı ziyaret ederek takıma moral verdi. Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve futbolculara destek tezahüratlarında bulunan taraftarlar, takıma tatlı ikramında da bulundu.

