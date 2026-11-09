Süper Lig'de 11. hafta tamamlandı, şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk yarışı için belirlenen oranlar yeniden düzenlendi. İddaa Risk Yönetimi tarafından açıklanan güncel listede Galatasaray zirvedeki yerini korurken, Trabzonspor ikinci sırada kendisine yer buldu.

GALATASARAY AÇIK ARA FAVORİ

Güncellenen şampiyonluk oranlarında Galatasaray, 1.57'lik oranla sezon sonunda mutlu sona ulaşması en yüksek ihtimal olarak değerlendirilen takım oldu. Sarı-kırmızılı ekibin en yakın takipçisi ise 4.30 oranıyla Trabzonspor olarak açıklandı.

Beşiktaş 6.60'lık oranla üçüncü sırada yer alırken, Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 7.20 olarak belirlendi. Böylece ezeli rakipler arasındaki sıralamada Beşiktaş, Fenerbahçe'nin önünde yer aldı.

Şampiyonluk ihtimallerine ilişkin listede Amed Sportif Faaliyetler 16.00'lık oranla dikkat çekti. Kasımpaşa 100.00 oranla sıralanırken Başakşehir ve Kocaelispor'un oranları 200.00 olarak açıklandı.

Göztepe 500.00 oranla listede yer alırken Çorum FK, Erzurumspor FK ve Rizespor için 700.00 oran belirlendi.

İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI