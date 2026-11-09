SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Süper Lig'de 11. hafta tamamlandı, şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın geride kalmasıyla birlikte şampiyonluk yarışına ilişkin beklentiler de yeniden şekillendi. Son açıklanan güncel oranlarda zirvenin sahibi değişmezken, üç büyükler arasındaki sıralama ve bazı takımlar için belirlenen rakamlar dikkat çekti. İşte şampiyonluk yarışındaki son tablo...

Süper Lig'de 11. hafta tamamlandı, şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe...
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk yarışı için belirlenen oranlar yeniden düzenlendi. İddaa Risk Yönetimi tarafından açıklanan güncel listede Galatasaray zirvedeki yerini korurken, Trabzonspor ikinci sırada kendisine yer buldu.

GALATASARAY AÇIK ARA FAVORİ

Süper Lig de 11. hafta tamamlandı, şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe... 1

Güncellenen şampiyonluk oranlarında Galatasaray, 1.57'lik oranla sezon sonunda mutlu sona ulaşması en yüksek ihtimal olarak değerlendirilen takım oldu. Sarı-kırmızılı ekibin en yakın takipçisi ise 4.30 oranıyla Trabzonspor olarak açıklandı.

Beşiktaş 6.60'lık oranla üçüncü sırada yer alırken, Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 7.20 olarak belirlendi. Böylece ezeli rakipler arasındaki sıralamada Beşiktaş, Fenerbahçe'nin önünde yer aldı.

Şampiyonluk ihtimallerine ilişkin listede Amed Sportif Faaliyetler 16.00'lık oranla dikkat çekti. Kasımpaşa 100.00 oranla sıralanırken Başakşehir ve Kocaelispor'un oranları 200.00 olarak açıklandı.

Göztepe 500.00 oranla listede yer alırken Çorum FK, Erzurumspor FK ve Rizespor için 700.00 oran belirlendi.

İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Süper Lig de 11. hafta tamamlandı, şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe... 2

  • Galatasaray: 1.57
  • Trabzonspor: 4.30
  • Beşiktaş: 6.60
  • Fenerbahçe: 7.20
  • Amed Sportif Faaliyetler: 16.00
  • Kasımpaşa: 100.00
  • Başakşehir: 200.00
  • Kocaelispor: 200.00
  • Göztepe: 500.00
  • Çorum FK: 700.00
  • Erzurumspor FK: 700.00
  • Rizespor: 700.00
  • Alanyaspor: 1000.00
  • Gençlerbirliği: 1000.00
  • Konyaspor: 1000.00
  • Gaziantep FK: 2000.00
  • Samsunspor: 2000.00
  • Eyüpspor: 4000.00

    %1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

    %1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklikÜmit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması: Herkes sakin olsunFenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması: Herkes sakin olsun

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor son dakika Şampiyonluk beşiktaş fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Özel hastanede skandal! Tüm ameliyatlarda var ama doktor değil... Temizlik görevlisi çıktı

Özel hastanede skandal! Tüm ameliyatlarda var ama doktor değil... Temizlik görevlisi çıktı

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.