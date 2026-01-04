İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Lazio'dan Matteo Guendouzi İçin resmi açıklama

Fenerbahçe’nin orta saha arayışlarında öne çıkan Matteo Guendouzi iddialarına İtalya’dan net bir yanıt geldi. Sarı-lacivertlilerin Lazio forması giyen 26 yaşındaki Fransız futbolcu için temas kurduğu öne sürülürken, kulüp cephesi söylentilere açıklık getirdi.

'SON MAÇI OLABİLİR'

İtalyan basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe’nin Guendouzi’ye sezon başına 4 milyon euro maaş ve uzun vadeli bir sözleşme önerdiği iddia edilmiş, oyuncunun Lazio’da aldığı ücretin 2,5 milyon euro olduğu vurgulanmıştı. Hatta La Gazzetta dello Sport, Guendouzi’nin Napoli karşılaşmasının Lazio’daki son maçı olabileceğini yazmıştı.

'ULAŞAN TEKLİF YOK'

Bu gelişmelerin ardından Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, transfer söylentilerini doğrulayacak bir durum olmadığını belirtti. Fabiani, Fenerbahçe’den kendilerine ulaşan resmi bir teklif bulunmadığını ifade ederken, olası senaryolara tamamen kapalı olmadıklarının da altını çizdi.

Kariyerinde Arsenal, Marsilya ve Lazio gibi önemli kulüplerin formasını giyen Guendouzi, bugüne kadar çıktığı 372 maçta 19 gol ve 38 asistlik katkı sağladı. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.