İsmi Fenerbahçe ile de anılmıştı! Sergen Yalçın'ın Neftçi Bakü ile el sıkıştı, resmi açıklama bekleniyor

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve ismi son günlerde Fenerbahçe ile de anılan Sergen Yalçın'ın yeni takımı büyük oranda belli oldu. Başarılı çalıştırıcı Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Neftçi Bakü ile büyük oranda anlaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Azari kanalı CBC Sports TV'nin haberine göre, 50 yaşındaki teknik adam Neftçi Bakü ile yıllık ücreti konusunda anlaşma sağlarken, taraflar el sıkıştı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Resmi açıklamanın 2 gün içerisinde yapılması beklenirken, öncelikli olarak Azerbaycan ekibinde Romanyalı teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yolların ayrılması bekleniyor. Daha sonra Sergen Yalçın'ın tanıtımı görkemli bir şekilde yapılacak.

9 ŞAMPİYONLUK...

Azerbaycan'ın en başarılı ekiplerinden biri olan Neftçi Bakü, 9 kez zirvenin sahibi oldu. Son 2 yıl şampiyonluğu Karabağ'a kaptıran Neftçi, en çok şampiyon olan takım unvanını da böylece yitirmiş oldu.



