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  4. İsmi Fenerbahçe ile de anılmıştı! Sergen Yalçın'ın Neftçi Bakü ile el sıkıştı, resmi açıklama bekleniyor

İsmi Fenerbahçe ile de anılmıştı! Sergen Yalçın'ın Neftçi Bakü ile el sıkıştı, resmi açıklama bekleniyor

19.06.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından adı teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. Beşiktaş'ın ardından uzun süredir herhangi bir takımı çalıştırmayan 50 yaşındaki teknik adam Azerbaycan'ın yolunu tutuyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve ismi son günlerde Fenerbahçe ile de anılan Sergen Yalçın'ın yeni takımı büyük oranda belli oldu. Başarılı çalıştırıcı Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Neftçi Bakü ile büyük oranda anlaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

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Azari kanalı CBC Sports TV'nin haberine göre, 50 yaşındaki teknik adam Neftçi Bakü ile yıllık ücreti konusunda anlaşma sağlarken, taraflar el sıkıştı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

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Resmi açıklamanın 2 gün içerisinde yapılması beklenirken, öncelikli olarak Azerbaycan ekibinde Romanyalı teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yolların ayrılması bekleniyor. Daha sonra Sergen Yalçın'ın tanıtımı görkemli bir şekilde yapılacak.

9 ŞAMPİYONLUK...

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Azerbaycan'ın en başarılı ekiplerinden biri olan Neftçi Bakü, 9 kez zirvenin sahibi oldu. Son 2 yıl şampiyonluğu Karabağ'a kaptıran Neftçi, en çok şampiyon olan takım unvanını da böylece yitirmiş oldu.


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