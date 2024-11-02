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İsmini 'Be' yapmak istemişti! Belçim Bilgin'in yeni partneri bakın kim oldu! Yakışıklı oyuncuyla...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.11.2024 13:09
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Son olarak 'Hatıran Yeter' filmi ile adından söz ettiren Belçim Bilgin geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıklamış ve bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Ünlü isim şimdi de yeni filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Belçim Bilgin'in partneri ise bakın kim oldu...

İsmini 'Be' yapmak istemişti! Belçim Bilgin'in yeni partneri bakın kim oldu! Yakışıklı oyuncuyla...

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin özel hayatı, açıklamaları ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile adından sıkça söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak 'Hatıran Yeter' filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Geçtiğimiz aylarda bir programa katılan Belçim Bilgin ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıklamış ve bu açıklamasıyla uzun süre magazin manşetlerindeki yerini korumuştu.

BELÇİM

Ünlü isim şimdi de yeni projesi “Bağlantı Hatası” filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Atölye Production ve BöcekFilms imzalı filmin senaryosunu Ali Kocabay kaleme alıyor.

PARTNERİ BELLİ OLDU

Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturacağı film özel bir okulda zorbalıkla karşı karşıya kalan bir grup gencin hikâyesini anlatacak. Belçim Bilgin'in Merve karakterine hayat vereceği filmde başrolü paylaşacağı isim de belli oldu.

ONUR TUNA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Belçim Bilgin bu filmde Inur Tuna ile partner olacak. Tuna 'Alper' karakterini canlandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan Belçim Bilgin Onur Tuna
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