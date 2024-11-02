İsmini 'Be' yapmak istemişti! Belçim Bilgin'in yeni partneri bakın kim oldu! Yakışıklı oyuncuyla...

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin özel hayatı, açıklamaları ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile adından sıkça söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak 'Hatıran Yeter' filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Geçtiğimiz aylarda bir programa katılan Belçim Bilgin ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıklamış ve bu açıklamasıyla uzun süre magazin manşetlerindeki yerini korumuştu.

Ünlü isim şimdi de yeni projesi “Bağlantı Hatası” filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Atölye Production ve BöcekFilms imzalı filmin senaryosunu Ali Kocabay kaleme alıyor.

PARTNERİ BELLİ OLDU

Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturacağı film özel bir okulda zorbalıkla karşı karşıya kalan bir grup gencin hikâyesini anlatacak. Belçim Bilgin'in Merve karakterine hayat vereceği filmde başrolü paylaşacağı isim de belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Belçim Bilgin bu filmde Inur Tuna ile partner olacak. Tuna 'Alper' karakterini canlandıracak.