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İsminin hakkını veriyor! Prenses tatlısı gurme isimlerden tam not aldı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 20.11.2020 07:38 | Son Güncelleme:
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İsminin hakkını veriyor! Prenses tatlısı gurme isimlerden tam not aldı

İsminin hakkını veren prenses tatlısı, 56 yıldır Sinopluların vazgeçilmez lezzeti... İki tartolet arasına hafif krema koyulup üzeri çikolatayla kaplanan tatlı, gurme isimlerden tam not alıyor.

Sinop'un simgesi olan prenses tatlısı, sipariş üzerine yurt dışına da gönderiliyor. Kentte, 1925 yılında kurulan Şen ailesine ait asırlık pastanede, 56 yıl önce bir tatlı üretildi. 'Prenses' adı verilen tatlının ünü günümüze kadar ulaşarak, kentin yöresel tatlı lezzetleri arasına girdi.

35 yıldır işletmede personel olarak görev yapan Ayhan Kaynar tatlının yarım asır önce yapıldığını belirterek, "İşletmenin sahibi ve bir çalışanı, yıllar önce yeni bir lezzet üzerinde çalışma yapmış ve bu tatlıyı bulmuşlar. 56 yıldır aynı şekilde bu ürünü yapmaya devam ediyoruz. Bu lezzetin bize ait olduğuna dair tescilini de yaptık. Gurmeler de, bu lezzete, çeşitli dergilerde tanıttı ve herkes artık prenses tatlısını biliyor” dedi.

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