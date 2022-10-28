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İso Ross'tan yeni albüm! "Hız Kesmeden"

28.10.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İso Ross, müzik yolculuğuna “Hız Kesmeden” ile devam ediyor. İstanbul'un asfaltları kadar sert, seması kadar hissiyatlı. “Olmaz bu iş” diyenler de oldu, yaptığı işe inanmayanlar da. O'nun kaybetmesi üzerine iddiaya girenler kervanına eminim katılmak istemezsiniz.

İso Ross'tan yeni albüm! "Hız Kesmeden"

İlk albümü “Siyah Britannica” ile dinleyicisiyle buluşan İso Ross, bu kez arayı açmadan, “Hız kesmeden” müziğini bizimle buluşturdu. Albüm “EP” formatında olduğu için 4 şarkıdan oluşuyor.

1) Rihanna'da Kxxpe (feat. Esso W, Bisu)
2) 10 Yıl Önce (feat. secil)
3) Lil Zey
4) Bebek Sahili

İSO ROSS KİMDİR?

1993 yılında Zeytinburnu'nda doğdu. 10 yaşında HipHop'la tanıştı. İlerleyen yıllarda dönemin popüler isimlerinin şarkılarına kendi sözlerini yazmaya başladı. Bu süreçte yaptığı demo çalışmaları arkadaşıyla paylaştıktan sonra tamamen Türkçe Rap'e yöneldi.
2010 yılında müzik öğretmenlerinin desteğiyle okulunda sahne aldı.
İso Ross ilerleyen yıllarda The Notorious B.I.G. ve Rick Ross şarkılarına yoğunlaştı. Sanatçı, 2021 Nisan'dan beri SoundCloud ve YouTube merkezli üretime; Spotify, Apple Music, Deezer vb. platformları da ekleyerek devam ediyor.

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