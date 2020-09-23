İsot reçeli: Sofraların en acı reçeli yapımı başladı

Kentte isot yapım işiyle uğraşan aileler, kış hazırlıkları kapsamında pazardan satın aldıkları kırmızı acı biberleri, ev veya bahçelerinde uzun ve zahmetli sürecin ardından salçaya dönüştürüyor. Zeytinyağı ile harmanlanmasının ardından "isot reçeli" olan biber, soğuk kış günlerinde sofralardaki yerini alıyor.

Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatifi (ŞİKOP) Başkan Yardımcısı Murat Mermer, bu dönemin "isot reçeli" yapma mevsimi olduğunu söyledi. Mermer, kentte yetişen biberlerin hal pazarından getirilerek kadınlar tarafından temizlendiğini ve sonrasında makinelerden geçirildikten sonra güneşte biber salçasına dönüştüğünü aktardı.

KAHVALTIDA DA TÜKETİLİYOR

"İsot reçeli"nin yemeklerde ve özellikle kahvaltıda bol tüketildiğini ifade eden Mermer, şöyle konuştu:

"Kentte isot reçeli sabah kahvaltılarında yağda veya yumurtalı olarak kızartılarak tüketilir. İsot reçelinin fiyatı bu sene 25-35 lira arasında değişiyor. Daha çok Şanlıurfalıların damak tadına hitap ettiği için Şanlıurfalılar başta olmak üzere Güneydoğu ve ülkenin farklı kentlerinden talepler oluyor."