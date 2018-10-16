İspanya 2 - 3 İngiltere

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı. A Ligi 4. Grup'ta İspanya, İngiltere'yi ağırladı. İngiltere, Sterling (2) ve Rashford'ın ilk yarıda attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. İspanya'nın golleri ise 58. dakikada Alcacer ve 90. dakikada Ramos'tan geldi.
A Ligi 2. Grup'ta ise İsviçre, deplasmanda İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. Böylece üç karşılaşmasından da puan çıkaramayan İzlanda, B Ligi'ne düştü.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A LİGİ
B LİGİ
C LİGİ
D LİGİ
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