İspanya 2 - 3 İngiltere

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı. A Ligi 4. Grup'ta İspanya, İngiltere'yi ağırladı. İngiltere, Sterling (2) ve Rashford'ın ilk yarıda attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. İspanya'nın golleri ise 58. dakikada Alcacer ve 90. dakikada Ramos'tan geldi.

A Ligi 2. Grup'ta ise İsviçre, deplasmanda İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. Böylece üç karşılaşmasından da puan çıkaramayan İzlanda, B Ligi'ne düştü.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ

Grup: İzlanda-İsviçre: 1-2 Grup: İspanya-İngiltere: 2-3

B LİGİ

Grup: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda: 2-0

C LİGİ

Grup: Finlandiya-Yunanistan: 2-0 Grup: Estonya-Macaristan: 3-3

D LİGİ