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İspanya 2 - 3 İngiltere

FUTBOL HABERLERİ  | 16.10.2018 08:58 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı 7 maçla sürdü. Gecenin maçında İngiltere deplasmanda İspanya'yı Sterling (2) ve Rashford'ın ilk yarıda attığı gollerle 3-2 yendi. İspanya'ya Paco Alcacer ve Sergio Ramos'un golleri yetmedi.

İspanya 2 - 3 İngiltere

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı. A Ligi 4. Grup'ta İspanya, İngiltere'yi ağırladı. İngiltere, Sterling (2) ve Rashford'ın ilk yarıda attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. İspanya'nın golleri ise 58. dakikada Alcacer ve 90. dakikada Ramos'tan geldi.

A Ligi 2. Grup'ta ise İsviçre, deplasmanda İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. Böylece üç karşılaşmasından da puan çıkaramayan İzlanda, B Ligi'ne düştü.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ

  1. Grup: İzlanda-İsviçre: 1-2
  2. Grup: İspanya-İngiltere: 2-3

B LİGİ

  1. Grup: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda: 2-0

C LİGİ

  1. Grup: Finlandiya-Yunanistan: 2-0
  2. Grup: Estonya-Macaristan: 3-3

D LİGİ

  1. Grup: Lüksemburg-San Marino: 3-0
  2. Grup: Belarus-Moldova: 0-0
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Anahtar Kelimeler:
İspanya - İngiltere raheem sterling Marcus Rashford sergio ramos Paco Alcacer

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