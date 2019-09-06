İspanya 67 - 60 İtalya
Salon: Wuhan Spor Merkezi
Hakemler: Steven Anderson (ABD), Guilherme Locatelli (Brezilya), Omar Bermudez Mariscal (Meksika)
İspanya: Rubio 15, Claver 7, Fernandez 5, Hernangomez 16, Gasol 2, Llull 11, Ribas 5, Oriola 2, Hernangomez Geuer 4
İtalya: Gallinari 15, Belinelli 7, Datome 12, Hackett 5, Biligha 6, Vitali, Gentile 7, Della Valle 6, Tessitori 1, Brooks 1
1. Periyot: 18-18
Devre: 30-31
3. Periyot: 50-48
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