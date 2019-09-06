SPOR

İspanya 67 - 60 İtalya

BASKETBOL HABERLERİ  | 06.09.2019 19:43 | Son Güncelleme

2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur J Grubu mücadelesinde İspanya, İtalya'yı 67-60 yendi. İspanya, 4'te 4 yaptı. İtalya ise turnuvada ikinci kez mağlup oldu.

İspanya 67 - 60 İtalya

İspanya 67 - 60 İtalya

Salon: Wuhan Spor Merkezi
Hakemler: Steven Anderson (ABD), Guilherme Locatelli (Brezilya), Omar Bermudez Mariscal (Meksika)

İspanya: Rubio 15, Claver 7, Fernandez 5, Hernangomez 16, Gasol 2, Llull 11, Ribas 5, Oriola 2, Hernangomez Geuer 4
İtalya: Gallinari 15, Belinelli 7, Datome 12, Hackett 5, Biligha 6, Vitali, Gentile 7, Della Valle 6, Tessitori 1, Brooks 1

1. Periyot: 18-18
Devre: 30-31
3. Periyot: 50-48

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
ABD, Japonya'yı ezdiABD, Japonya'yı ezdi
Avustralya, Kanada'yı devirdiAvustralya, Kanada'yı devirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya İtalya 2019 FIBA Dünya Kupası

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

TFF'den "19.05" açıklaması!

TFF'den "19.05" açıklaması!

Gomis, Comolli görüşmesini açıkladı

Gomis, Comolli görüşmesini açıkladı

Ünlü futbolcu kansere yakalandı

Ünlü futbolcu kansere yakalandı

Vahap Tanrıverdi'den Fatih Terim'e destek

Vahap Tanrıverdi'den Fatih Terim'e destek

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FIBA Dünya Kupası'na NBA damgası

FIBA Dünya Kupası'na NBA damgası

Eski Beşiktaşlı Stimac, Fenerbahçe Beko ile antrenmana çıkacak

Eski Beşiktaşlı Fenerbahçe ile antrenmana çıkacak

Bursaspor Basketbol'da Serkan Erdoğan dönemi

Bursaspor Basketbol'da Serkan Erdoğan dönemi

Kerem Gönlüm İTÜ ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kerem Gönlüm basketbola döndü

Kenan Sipahi Real Betis'le 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kenan Sipahi İspanya'da!

Fenerbahçe Beko'da Sinan Güler ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da ayrılık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.