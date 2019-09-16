SPOR

İspanya, Ansu Fati için harekete geçti

İSPANYA HABERLERİ  | 16.09.2019 22:54 | Son Güncelleme

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Moreno, Barcelona'nın Gine Bissaulu 16 yaşındaki yıldız futbolcusu Ansu Fati'yi İspanya Milli Takımı'na katmak için çalışma başlatıldığını açıkladı.

İspanya, Ansu Fati için harekete geçti

Moreno, İspanyol basınına verdiği demeçte, Ansu Fati'nin İspanya Milli Takımı forması giymesini sağlamak için İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) bünyesinde girişimlerde bulunulduğunu söyledi.

Moreno, "Ansu konusuyla ilgileniliyor. Ama sonunda kararı verecek olan futbolcu" dedi.

Barcelona'da Lionel Messi, Luis Suarez ve Dembele'nin sakatlıklarından dolayı bu sezon ligde üç maçta oynama fırsatı bulan Ansu Fati, attığı iki gol ve verdiği bir asist ile futbol basınının ilgi odağı oldu.

Gine Bissau doğumlu Fati'nin İspanyol vatandaşı olup İspanya Milli Takımı formasını giymesi halinde ekim ayı sonunda Brezilya'da yapılacak 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda oynatılabileceği belirtiliyor.

Geçmişten günümüze 23 Nisan kutlamalarıGeçmişten günümüze 23 Nisan kutlamaları
Trabzon'un rakibi 1 puana razıTrabzon'un rakibi 1 puana razı
Barça farka koştu! 7 gol...Barça farka koştu! 7 gol...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barcelona Ansu Fati

En Çok Okunan Haberler

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

Emenike'nin yeni takımı resmen açıklandı!

Emenike'nin yeni takımı resmen açıklandı!

Ronaldo şoke oldu, hüngür hüngür ağladı!

Ronaldo şoke oldu, hüngür hüngür ağladı!

G.Saray'ın yeni forması ortaya çıktı

G.Saray'ın yeni forması ortaya çıktı

Herkes Eljif Elmas'ı konuşuyor! Damga vurdu

Herkes Eljif Elmas'ı konuşuyor! Damga vurdu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İspanya, Ansu Fati için harekete geçti

Ansu Fati için harekete geçtiler

Real Betis 1 - 1 Getafe (La Liga)

Trabzon'un rakibi 1 puana razı

Barcelona 5 - 2 Valencia (La Liga)

Barça farka koştu! 7 gol...

Real Madrid 3 - 2 Levante

Real Madrid evinde terledi

Jose Mourinho: Messi beni daha iyi bir teknik direktör yaptı

Mourinho'dan Messi itirafı

Okay geri dönüyor!

Okay geri dönüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.