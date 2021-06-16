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İspanya basketbol liginin şampiyonu Barcelona

16.06.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, play-off final serisinde Real Madrid karşısında iki maçta üstünlük sağlayan Barcelona oldu.

İspanya basketbol liginin şampiyonu Barcelona

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, play-off final serisinde Real Madrid karşısında iki maçta üstünlük sağlayan Barcelona oldu. Barcelona, deplasmandaki ilk maçı kazanmasının ardından sahasında oynadığı final serisinin ikinci maçında Real Madrid'i 92-73 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona Başantenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu sezon çok zorlu dönemler geçirdik. 4 turnuvada final maçı oynadık ve bunun ikisini kazandık. Bundan gurur duymalıyız. Şimdi, dinlenmek ve şampiyonluğun tadını çıkarmak gerekiyor" dedi.

Katalan takımı, İspanya Basketbol Federasyonu'nun yerine 1983 yılından bu yana Basketbol Kulüpleri Derneği (ACB) tarafından organize edilen İspanyol 1. liginde 19. şampiyonluğunu ilan etti.

Son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyon olan Barcelona, 7 yıl aradan sonra bu kupayı bir kez daha müzesine götürdü. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 30 Mayıs'ta oynanan final maçında Barcelona'yı 86-81 yenerek, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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