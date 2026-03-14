İspanya bu görüntüleri konuşuyor! A.Madrid'li Sörloth'u şoke eden müdahale

La Liga'da tansiyonun tavan yaptığı haftada, futbol tarihine "tuhaf" olarak geçecek bir kırmızı kart yaşandı. Getafe forması giyen Faslı stoper Abdel Abqar, Atlético Madrid'in golcüsü Alexander Sörloth'a yaptığı hareket tüm dünyada gündem oldu.

Getafeli Abqar, Sörloth’un cinsel organını ellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördüpic.twitter.com/MQdglKLeCe — Mynet (@mynet) March 14, 2026

Orta saha bölgesinde Sörloth'u marke eden Abqar, Norveçli golcü ile münakaşaya girdiği sırada beklenmedik bir hamle yaptı.

Sörloth’un cinsel organına yönelik müdahalesini fark eden maçın hakemi, başlangıçta pozisyonu kaçırsa da VAR (Video Yardımcı Hakem) incelemesi sonrası pozisyonu "şiddetli ve sportmenlik dışı hareket" olarak değerlendirdi ve Abqar’ı doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı.

Sörloth’un cinsel organına yaptığı müdahale kameralara net bir şekilde yansıyan Abqar, sosyal medyada da büyük tepki topladı. İspanya Futbol Federasyonu'nun, "şiddetli ve onur kırıcı hareket" kapsamında büyük bir ceza vermesi beklenirken, Sörloth ise pozisyon sırasında o hareketi yapan futbolcuyu kolundan tutarak yere fırlattı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşen ortam sonrası hakem Sörloth'a sarı kart, Abqar'a direkt kırmızı kart gösterdi.