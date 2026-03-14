SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

İspanya bu görüntüleri konuşuyor! A.Madrid'li Sörloth'u şoke eden müdahale

İspanya La Liga’nın 27. haftasında oynanan Atlético Madrid - Getafe karşılaşması, sahalarda ender görülen ve sosyal medyayı ayağa kaldıran bir "centilmenlik dışı hareket" skandalına sahne oldu. Getafeli Abqar, Sörloth’un penisine dokunması sebebiyle kırmızı kart gördü.

Burak Kavuncu
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

La Liga'da tansiyonun tavan yaptığı haftada, futbol tarihine "tuhaf" olarak geçecek bir kırmızı kart yaşandı. Getafe forması giyen Faslı stoper Abdel Abqar, Atlético Madrid'in golcüsü Alexander Sörloth'a yaptığı hareket tüm dünyada gündem oldu.

CİNSEL ORGANINA DOKUNDU! KIRMIZI KART GÖRDÜ...

Orta saha bölgesinde Sörloth'u marke eden Abqar, Norveçli golcü ile münakaşaya girdiği sırada beklenmedik bir hamle yaptı.

Sörloth’un cinsel organına yönelik müdahalesini fark eden maçın hakemi, başlangıçta pozisyonu kaçırsa da VAR (Video Yardımcı Hakem) incelemesi sonrası pozisyonu "şiddetli ve sportmenlik dışı hareket" olarak değerlendirdi ve Abqar’ı doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı.

SÖRLOTH'TAN TEPKİ! RAKİBİNİ İTTİ...

Sörloth’un cinsel organına yaptığı müdahale kameralara net bir şekilde yansıyan Abqar, sosyal medyada da büyük tepki topladı. İspanya Futbol Federasyonu'nun, "şiddetli ve onur kırıcı hareket" kapsamında büyük bir ceza vermesi beklenirken, Sörloth ise pozisyon sırasında o hareketi yapan futbolcuyu kolundan tutarak yere fırlattı. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşen ortam sonrası hakem Sörloth'a sarı kart, Abqar'a direkt kırmızı kart gösterdi.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Anahtar Kelimeler: penis Atlético Madrid Getafe CF Alexander Sörloth kırmızı kart son dakika ispanya la liga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.