SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. İspanya bu olayla çalkalanıyor! Şike sebebiyle UEFA'dan men kararı...

İspanya bu olayla çalkalanıyor! Şike sebebiyle UEFA'dan men kararı...

23.06.2023 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, İspanya'nın Osasuna Kulübünü hakkında kesinleşen şike cezasıyla bağlantılı olarak gelecek sezon katılmaya hak kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nden men edilebileceği uyarısında bulundu.

UEFA, müfettişlerinin hazırladığı ve tavsiye niteliği taşıyan rapor doğrultusunda, 2013-2014 sezonunda son iki maçta yapıldığı tespit edilen şike olayından dolayı yaptırım olarak Osasuna'nın gelecek sezon Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkının elinden alınmasının istendiğini duyurdu.

GXWDMNKYFRNFTOVSWMXP3RHAJI

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun müfettişlerin sunduğu rapordaki tavsiyeyi değerlendireceği, konu hakkında Osasuna Kulübünün bilgilendirildiği belirtildi.

Osasuna'nın UEFA'nın nihai bir karar vermeden önce Temyiz Komitesine başvurup, yeni savunma sunma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

7Q4DL7NT7JL3LJJ5UKOB64MDNA

UEFA'nın sunduğu kriterleri doğru bulmayan Osasuna ise haklarını sonuna kadar savunmak için yasal mücadelesini sürdüreceğini ve Temyiz Komitesine başvuracağını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon La Liga'yı 7. sırada tamamlayarak gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkını elde eden Osasuna, "sahada adil şekilde kazanılan Avrupa kupasına katılma hakkının elinden alınmaması gerektiğini" savundu.

H7RZJ3JOGRKIVLJ5RU7BPJYXYY

Osasuna, 2013-2014 sezonunda ligde kalmak için son iki maçta şike yaptığı iddiasıyla İspanya'da yargılanmış ve Nisan 2020'de mahkeme 11 sanıktan 9'una hapis ve para cezaları vermişti.

Bu olay, İspanya futbol tarihinde şike suçlamasına verilen ilk ceza olarak tarihe geçmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Celta Vigo'da Benitez dönemi!Celta Vigo'da Benitez dönemi!
Adnan Polat Icardi'ye gelen teklifi resmen açıkladı! "Siz olsanız kalır mısınız?"Adnan Polat Icardi'ye gelen teklifi resmen açıkladı! "Siz olsanız kalır mısınız?"
Icardi açıklaması geldi! ''O da takımda kalmak istiyor''Icardi açıklaması geldi! ''O da takımda kalmak istiyor''
Anahtar Kelimeler:
UEFA osasuna sezon da, kulübün

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan kritik toplantı!

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan kritik toplantı!

Haziran ayında şaşırtan görüntü! Her yer bir anda beyaza büründü

Haziran ayında şaşırtan görüntü! Her yer bir anda beyaza büründü

Wanda Nara'yı o da doğruladı! Icardi'nin menajeri İlk kez konuştu

Wanda Nara'yı o da doğruladı! Icardi'nin menajeri İlk kez konuştu

Şampiyonlar Ligi'ne katılım şartı değişti

Şampiyonlar Ligi'ne katılım şartı değişti

''5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'den emekli oldum''

''5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'den emekli oldum''

G.Saray'ın eski yıldızı, 2. Lig'e gitti!

G.Saray'ın eski yıldızı, 2. Lig'e gitti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.