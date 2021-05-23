SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. İspanya’da Atletico Madrid taraftarları Covid-19’u unuttu

İspanya’da Atletico Madrid taraftarları Covid-19’u unuttu

23.05.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da Atletico Madrid’in 7 yıl aradan sonra şampiyon olması ile binlerce taraftar sokaklara dökülürken, maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak şampiyonluk kutlaması yapıldı.

İspanya’da Atletico Madrid taraftarları Covid-19’u unuttu

İspanya La Liga’da Real Valladolid’i 2-1 yenen Atletico Madrid 2020-21 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Atletico Madrid’in 7 yıl aradan sonra şampiyon olmasına sevinen binlerce taraftar sokaklara döküldü.

223

Barcelona ve Real Madrid gibi iki devi geride bırakarak kazanılan zaferi doyasıya kutlayan taraftarlar, ülke genelinde sokakları şenlik alanına çevirdi.

224

Kutlamalarda koronavirüs (Covid-19) önlemlerini unutuldu. Maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak şampiyonluk kutlaması yapıldı. Taraftarlar eğlenceler sırasında şampiyonluğu birbirlerine sarılarak kutlarken, çok sayıda kişinin maske takmaması dikkat çekti.

225

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurduİç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu
Ve anlaşma sağlandı! Transfer oluyorVe anlaşma sağlandı! Transfer oluyor
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid İspanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanın sözlerine çok sinirlendi: İnanmak istemiyorum

Bakanın sözlerine çok sinirlendi: İnanmak istemiyorum

Bakan Yanık'tan 'tolere' açıklaması

Bakan Yanık'tan 'tolere' açıklaması

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

G.Saray'da 2 yıllık imza

G.Saray'da 2 yıllık imza

Younes Belhanda geri dönüyor

Younes Belhanda geri dönüyor

Play-off finalinde İzmir derbisi

Play-off finalinde İzmir derbisi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

Galatasaray'dan sezonun ilk transfer

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu ile yola devam

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu ile yola devam

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.