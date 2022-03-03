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İspanya'da Enes Ünal'a büyük ayıp! Vedat Muriqi var o yok...

03.03.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol ekibi Getafe'de forma giyen Enes Ünal, Şubat ayında adeta şov yaptı. Çıktığı 4 maçta 6 gol atan milli oyuncu İspanyol takımlarının radarına şimdiden girdi. La Liga yönetimi ise skandal bir olaya imza attı. Şubat ayının oyuncusu oylaması yayınlandı ve bu listede Enes Ünal kendine yer bulamadı.

İspanya'da Enes Ünal'a büyük ayıp! Vedat Muriqi var o yok...
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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İspanya'da fırtınalar estiren Enes Ünal'a büyük ayıp... Şubat ayının kahramanı olan Enes Ünal, Getafeli taraftarları kendine adeta aşık etti. İspanya'da yakaladığı her fırsatı gole çeviren ve inanılmaz bir sezona imza atan Enes Ünal'a büyük bir şok yaşatıldı.

2 GOL ATAN MURİQİ VAR, 6 GOL ATAN ENES YOK!

vedat-muriqi-nin-tek-golu-mallorca-ya-yetmedi

Bu sezon toplam 25 maçta 13 gol atan Enes Ünal listede yer almadı. Şubat ayının en iyisi kimin olacağı belirlenirken, Enes Ünal bu listede yer almadı. Şubat ayı boyunca 6 gol atan Enes Ünal şaşırtıcı bir şekilde listede kendine yer bulamadı. Oylamada Vedat Muriqi, 2 gol 1 asist, Barcelona forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang 4 maç 4 gol, Real Betis forması giyen Nabil Fekir 4 maçta 1 gol ve Elche forması giyen Pere Milla ise 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

TARAFTARLAR AYAKLANDI

La Liga yönetiminin bu tavrı sonrası Getafeli taraftarlar sosyal medyada ayaklandı. La Liga'nın resmi Twitter adresinin altına yüzlerce yorum atan taraftarlar, bu konuda haksızlığa sessiz kalmadı.


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