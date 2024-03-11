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İspanya'da gündem Arda Güler! ''Pek çok kişi anlam veremiyor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2024 14:22
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında dün Celta Vigo'yu 4-0 yendikleri maçta Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler, "İnanılmazdı." yorumunda bulundu.

İspanya'da gündem Arda Güler! ''Pek çok kişi anlam veremiyor''
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda, Real Madrid televizyonuna yaptığı açıklamada, "İnanılmaz atmosferde gol atmak tabii ki çok güzeldi. Çok mutluyum. İnşallah, tabii ki bunların devamı gelecek. Bunun için çalışmaya devam edeceğim. İnanılmazdı." şeklinde konuştu.

Gol anını, "Karşı karşıya kalmıştım, bir anda kalecinin açıldığını gördüm, sağa çektim vurdum çok şükür gol oldu." diye anlatan Arda, "İlk golümü attığım için çok mutluyum. Çok zor bir sezon geçirdim. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Burada çok mutluyum. Dünyanın en büyük kulübü ve zorlukları da beraberinde getiriyor ama bu zorlukları aşacak kalitem ve karakterim olduğuna inanıyorum. Daha güzel günler hepimizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Defensa Central internet sitesinde 'Arda Güler tarih yazdı' başlığıyla yayınlanan haberde ise şu ifadeler kullanıldı:

"Arda Real Madrid formasıyla ilk golünü attı. Madrid taraftarları bu futbolcuyu gerçekten sahada görmek istiyorlardı. Kendisinin hakkında söylenenler ve sergiledikleri göz önünde bulundurulduğunda böyle olması da normaldi. Pek çok kişi Arda'nın daha çok öne çıkarılmıyor oluşuna bir anlam veremiyor. Ancak şimdi fileleri havalandırınca ilgiyi üzerine çekti. Arda'nın attığı gol kalitesini ortaya koydu. Soğukkanlılığı dikkat çekti ve klasını konuşturdu. Eski Fenerbahçeli futbolcu, Celta Vigo maçında yaşananları unutmayacak."

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