İspanya'da skandal olay! Müslüman futbolcuları domuz etiyle kovaladı

İspanya'da insanlık dışı saldırı! Müslüman futbolculara domuz etiyle saldıran şahıs dünyayı ayağa kaldırdı. Futbol dünyası bu nefret suçuna lanet yağdırıyor.

Burak Kavuncu

İspanya futbolu, spor tarihinde eşine az rastlanır türden bir skandalla sarsılıyor. İspanya 2. Lig ekiplerinden Colonia Moscardo'nun başkanı Javi Poves, kendi takımında forma giyen Müslüman futbolcuları hedef alan akılalmaz bir eyleme imza attı. İşte spor dünyasını ayağa kaldıran o skandalın detayları:

İNSANLIK DIŞI "KOVALAMA": DOMUZ ETİYLE SALDIRI

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; kulüp başkanı Javi Poves, antrenman veya kulüp binası çevresinde takımındaki Müslüman oyuncuları elinde domuz etiyle kovaladı. Futbolcuların dini inançlarını ve hassasiyetlerini doğrudan hedef alan bu çirkin saldırı, hem kulüp içinde hem de İspanya genelinde infiale yol açtı.

"NEFRET SUÇU" VE IRKÇILIK TARTIŞMASI

Olayın sosyal medyaya sızmasının ardından spor kamuoyu ayağa kalktı. Bir kulüp başkanının, kendi oyuncularına karşı böyle bir "psikolojik ve dini taciz" uygulamasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. İspanyol futbol otoriteleri ve ırkçılık karşıtı örgütler, olayı basit bir şaka değil, doğrudan bir "nefret suçu" ve inanç özgürlüğüne saldırı olarak nitelendirdi.

FEDERASYON DEVEYE GİRDİ!

İspanya’daki skandal eylemin yankıları sürerken, spor yargısı düğmeye bastı. İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), oyuncularına yönelik dini tacizde bulunan Colonia Moscardo Başkanı Javi Poves için en ağır yaptırımları masaya yatırdı.

Federasyonun başlattığı geniş kapsamlı soruşturmada, eski bir futbolcu olan Poves’in geçmişteki vukuatları da mercek altına alındı. Başkanın daha önce hakemlere yönelik ağır tehditleri ve saha kenarında rakip oyuncularla girdiği sert polemikler nedeniyle halihazırda kabarık bir disiplin dosyasına sahip olduğu ortaya çıktı.

Müslüman futbolcuları domuz etiyle hedef aldığı nefret eylemi, bardağı taşıran son damla oldu. Biriken disiplin suçları ve son yaşanan inanç saldırısı birleştirilince, federasyon hukukçularının Javi Poves için 2 yıla kadar futboldan men cezası talep edeceği öğrenildi.

Futbolcu İspanya müslüman domuz eti
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

