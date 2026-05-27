Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Galatasaray'dan yıldız isme kafayı taktı!

Sarı-kırmızılı ekipte sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken Roland Sallai, Premier Lig kulüplerinin radarına girdi. Acun Ilıcalı'nın Premier Lig'e yükselen takımı Hull City dahil 4 İngiliz devinin listesinde olan Macar yıldız için Galatasaray yönetimi net bir bonservis duvarı ördü.

Burak Kavuncu
Roland Sallai

Roland Sallai

MAC Macaristan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de elde ettiği başarıların ardından yeni sezon kadro planlamasına başlayan Galatasaray’da flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Takımın hücum hattındaki en çalışkan isimlerinden biri olan Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, İngiliz futbolunun radarına takıldı. Ada’nın önde gelen ekiplerinin 29 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmak için zemin yokladığı öğrenildi.

İNGİLTERE'DE SALLAI ÇILGINLIĞI! 4 KULÜP BİRDEN SIRAYA GİRDİ...

Premier Lig’de yeni sezonda iddialı bir konumda olmak isteyen kulüpler, Sallai transferi için resmi adımları atmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun durumunu yakından inceleyen ve kulüpten bilgi talep eden takımlar arasında Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Acun Ilıcalı’nın Premier Lig'e yeni yükselen kulübü Hull City yer alıyor.

Özellikle Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin, Premier Lig arenasında kalıcı olabilmek adına Sallai’yi kadrosuna katmayı çok istediği ve bu transfer için oldukça iştahlı olduğu belirtiliyor.

CİMBOM PAZARLIK MASASINI KAPATTI! TEK ŞART NAKİT 20 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi ise takımdaki geleceği merak konusu olan Roland Sallai’yi ucuza kaptırmaya niyetli değil. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Macar yıldızın bonservis bedelini net olarak belirledi.

Gelen bilgilere göre Galatasaray, 20 milyon euro net nakit ücret ve buna ek olarak başarı bonuslarını içermeyen hiçbir teklifi değerlendirmeye dahi almayacak. Bu rakamın altındaki hiçbir öneri için pazarlık masasına oturulmayacağı, Ada temsilcilerine kesin bir dille iletildi.

Sarı-kırmızılı formayla dinamik yapısı ve taktiksel sadakatiyle teknik heyetin vazgeçilmezleri arasına giren Sallai için kulüplerin resmi teklif paketlerini kısa süre içinde Galatasaray'a ulaştırması bekleniyor.

ACUN ILICALI'NIN KALBİNDE O VAR...

Özellikle Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin, Premier Lig arenasına adım atmasıyla birlikte bu transferde oldukça ısrarcı ve istekli olduğu belirtiliyor. İngiliz futbolunun zirvesine yükselerek devasa yayın gelirlerini ve sponsorluk anlaşmalarını arkasına alan Ada ekibi, ekonomik açıdan eli en rahat kulüplerden biri konumunda. Premier Lig'in getirdiği bu muazzam finansal güç sayesinde 20 milyon euro ve üzerindeki bonservis bedellerini ödemekte hiçbir sıkıntı yaşamayacak olan Hull City, Roland Sallai’yi yeni yapılanmanın lider ismi olarak görüyor ve kesenin ağzını sonuna kadar açmaya hazır bulunuyor.

