Yıldız isim Tedesco'yu yerden yere vurdu! "İşe yaramayacak bir planı vardı"

Napoli’nin dünyaca ünlü golcüsü Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'ndaki eski hocası Domenico Tedesco hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Burak Kavuncu

Dünya futbolunda ve Süper Lig'de taşları yerinden oynatacak bir son dakika gelişmesi yaşandı. İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Belçikalı süper golcü Romelu Lukaku, La Derniere Heure’ye verdiği röportajda, eski teknik direktörü Domenico Tedesco’ya dair şok edici ifadeler kullandı.

ROMELU LUKAKU’DAN TEDESCO’YA SALVO!

Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe'nin başına geçen Tedesco'nun taktik dehasını yerden yere vuran Lukaku, Kevin De Bruyne dahil tüm takımın bu başarısızlığın farkında olduğunu itiraf etti. Öte yandan, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı transfer gerçeği ise olayın perde arkasını gözler önüne serdi.

Yakın zaman önce Fenerbahçe’yi çalıştıran 40 yaşındaki Tedesco'nun EURO 2024 dönemindeki yönetimini ağır bir dille eleştiren Lukaku, takım içindeki büyük huzursuzluğu ve korku imparatorluğunu ilk kez ifşa etti.

"DE BRUYNE DE FARKINDAYDI, GENÇLER KORKUDAN KONUŞAMADI"

EURO 2024'te Belçika'nın erken havlu atmasının faturasını tamamen Domenico Tedesco'nun taktiksel fikirlerine kesen Romelu Lukaku, soyunma odasında yaşananları dile getirdi. Lukaku, "EURO 2024'te kesinlikle işe yaramayacak bir taktik plan vardı. Bir oyuncu olarak sahaya çıktığınızda bunu hemen hissedersiniz. Sadece ben değil, Kevin De Bruyne de her şeyin farkındaydı. Kadromuzdaki genç oyuncular da durumun işlemeyeceğini çok iyi biliyordu. Ama ne yazık ki yedek kulübesine gönderilme, formayı kaybetme korkusuyla hiçbiri sesini çıkaramadı, sessiz kaldı. Bu durum tüm takımda çok büyük bir hayal kırıklığına neden oldu." açıklamasında bulundu.

Katar'daki Dünya Kupası felaketinin ardından takımın başında dünyaca ünlü eski futbolcu Thierry Henry'yi görmek istediklerini de sözlerine ekleyen Lukaku, "Hırvatistan maçından sonra birçok oyuncu açıkça Henry'nin takımın başına geçmesini istediğini söylüyordu. Çünkü bizi gerektiğinde sert şekilde eleştirecek ve sorumluluk almamızı sağlayacak gerçek bir karaktere ihtiyacımız vardı" dedi.

PERDE ARKASINDAKİ BÜYÜK İNTİKAM! "TEDESCO ONU İSTEMEDİ!"

Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'yu hedef alan bu sert çıkışının ardından, ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu transfer pazarındaki dev gizemi aydınlattı. Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Ocak transfer döneminde Lukaku’nun menajeri, yıldız futbolcuyu Fenerbahçe ve Beşiktaş’a transfer etmek için her yolu denedi. Ancak sarı-lacivertli ekibin başındaki Domenico Tedesco, Romelu Lukaku transferini kesin bir dille veto ederek takımda istemedi.

Lukaku'nun aylar sonra gelen bu ağır salvolarının arkasında, kendisini Fenerbahçe'ye istemeyen eski hocasına duyduğu öfkenin de payı olduğu iddia ediliyor.

DOMENICO TEDESCO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Geçtiğimiz Eylül ayında, ligin 5. haftasında Jose Mourinho'nun yerine sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü devralan Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında sezonu tamamlayamadı. Genç teknik adam Fenerbahçe'nin başında 45 maçta 2.0 puan ortalaması yakalamayı başardı.

