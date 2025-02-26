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İspanya'da tarihe geçen maç! Kral Kupası'nda Barcelona ile Atletico Madrid karşılaştı, tam 8 gol atıldı... Noktayı Süper Lig'in eski yıldızı koydu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.02.2025 07:35
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İspanya'da Kral Kupası heyecanı vardı... Kupanın yarı final ilk maçında Hansi Flick'in ekibi Barcelona evinde Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid'i konuk ederken dev maçta tam 8 gol kaydedildi. Karşılıklı 4'er golün atıldığı mücadelede kazanan çıkmazken gözler rövanşa çevrildi. İşte detaylar...

İspanya'da tarihe geçen maç! Kral Kupası'nda Barcelona ile Atletico Madrid karşılaştı, tam 8 gol atıldı... Noktayı Süper Lig'in eski yıldızı koydu

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Hansi Flick'in ekibi Barcelona evinde Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid'i konuk etti. Tam 8 golün atıldığı mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 4-4'lük beraberlikle tamamlandı.

Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan maçta Barcelona'nın gollerini 19. dakikada Pedri, 21. dakikada Pau Cubarsi, 41. dakikada Inigo Martinez ve 74. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

NOKTAYI SÖRLOTH KOYDU

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Atletico Madrid'in gollerini ise 1. dakikada Julian Alvarez, 6. dakikada Antoine Griezmann, 84. dakikada Marcos Llorente ve 90+3'te Alexander Sörloth kaydetti.

GÖZLER RÖVANŞA ÇEVRİLDİ

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İki takımın da ikişer farklı mağlubiyetten geri dönmeyi başardığı 90 dakikanın sonrasında iki takımın oyuncuları ve teknik direktörleri büyük alkış topladı. Dev randevunun rövanş maçı 2 Nisan 2025 tarihinde Atletico Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak.

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İspanya son dakika gol kupa sörloth
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