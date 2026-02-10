SPOR

Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Tartışmalı pozisyonlara bakış: "Sübjektif bir karar"

SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı. İşte Fenerbahçe-Gençlerbirliği, Beşiktaş-Alanyaspor ve Samsunspor-Trabzonspor maçlarının tartışmalı pozisyonlarına dair konuşmalar...

Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Tartışmalı pozisyonlara bakış: "Sübjektif bir karar"
Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig’de 21. haftaya ilişkin VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Haftanın tartışmalı pozisyonlarına dair hakemler ile VAR odası arasındaki diyaloglar ilk kez tüm detaylarıyla yayınlanırken, özellikle penaltı kararları futbolseverlerin gündemine oturdu.

FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI VAR KAYITLARI...

Süper Lig de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Tartışmalı pozisyonlara bakış: "Sübjektif bir karar" 1

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltının VAR kayıtları.

VAR: "Ali."

Ali Şansalan: "Evet."

VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

VAR: "Bu açıyı vereceğiz. Sonra diğer açıyı göstereceğiz."

AVAR: "Kendi defansından sekmiyor. Hücumdan geliyor. Şeyden gelmiyor tamam mı?"

VAR: "Kol açık."

Ali Şansalan: "Evet, geldim ekrana. Göster."

VAR: "Temas anıyla başlıyorum."

Ali Şansalan: "Tamam, nereden geldiğini göster bana ele."

VAR: "Nereden geldiğini gösteriyorum."

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR KAYITLARI AÇIKLANDI!

Süper Lig de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Tartışmalı pozisyonlara bakış: "Sübjektif bir karar" 2

Beşiktaş-Alanyaspor maçında Beşiktaş'ın attığı golün VAR kayıtları;

VAR: "Oğuzhan VAR konuşuyor."

Oğuzhan Çakır: "Evet dinliyorum."

VAR: "Sana sahada inceleme öneriyorum. Sübjektif bir karar. Sana oyuncunun ofsaytta olup olmadığını, etki edip etmediğini göstereceğim."

Oğuzhan Çakır: "Tamam."

VAR: "12 numaralı oyuncu topla oynuyor. Murat, burada 53 numara için bayrak kaldırıyor. 53 numaralı oyuncunun rakibine top oyuna girdiği andan itibaren bir müdahalesi olmadığını, rakibin..."

Oğuzhan Çakır: "Tamam oynat. Etkileyip etkilemediğine bakacağım rakibini."

VAR: "Evet, onları göstereceğim sana. Şimdi yakın çekimde de göstereceğim. Top oyuna girdikten sonraki o ikili oyuncunun mücadelesi kale arkası verir misin?"

Oğuzhan Çakır: "Oynat hocam. Oynat, oynat, oynat."

VAR: "Bak şimdi."

Oğuzhan Çakır: "Yakın açıdan bir daha oynatır mısın?"

VAR: "Top oyuna girdiği anda. Evet buradan itibaren."

Oğuzhan Çakır: "Evet, oynat. Tamam gol olduğunu göreyim. Geniş açıdan golü göster hocam. Tamam, teşekkür ederim. 53 numaralı oyuncu, rakibini etkilemiyor 3 numarayı. O yüzden gol veriyorum."

VAR: "Tamamdır, karar senin."

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR VAR KAYITLARI DUYURULDU!

Süper Lig de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Tartışmalı pozisyonlara bakış: "Sübjektif bir karar" 3

Samsunspor - Trabzonspor maçında Trabzonspor'un faul gerekçesiyle iptal edilen golünün VAR kayıtları;

VAR: "Alper VAR konuşuyor"

Alper Akarsu: "Dinliyorum"

VAR: "Potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum."

Alper Akarsu: "Evet geldim, ekrandayım"

VAR: "Burada mavili oyuncunun ayağa bastığını görüyorsun şu an."

Alper Akarsu: "Evet, gördüm"

Alper Akarsu: "Tekrar bastığı noktaya geri gel"

VAR: "Tamam gösteriyorum"

Alper Akarsu: "Tamam APP'de olduğunu gösterir misin bana pozisyonun? APP'de olduğunu göster."

VAR: "Gösteriyorum. Oynatıyorum şimdi"

Alper Akarsu: "Tamam gördüm. Tekrar ayağa basmaya getir. Ucuna mı basıyor, tam mı basıyor? Kartı ona göre karar vereceğim."

VAR: "Tamam. Bu açım en iyisi. İstersen farklı bir açı da verebilirim."

Alper Akarsu: "Verebilirsen ver, ver, ver, ver farklı açı ver. Gördüm ben."

Alper Akarsu: "Tamam teşekkürler. Golü iptal ediyorum. Direkt serbest vuruşla başlıyorum."

VAR: "Tamamdır, tamamdır."

