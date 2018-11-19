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İspanya'dan Fas ve Portekiz'e ortak Dünya Kupası adaylığı teklifi

DÜNYA KUPASI - SLİDER HABERLERİ  | 19.11.2018 18:09 | Son Güncelleme

Resmi ziyaret için Fas'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya, Fas ve Portekiz'in 2030 Dünya Kupası'nı düzenlemek için birlikte aday olmasını önerdi.

İspanya'dan Fas ve Portekiz'e ortak Dünya Kupası adaylığı teklifi

El Pais gazetesinin Başbakanlık kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in 13 Eylül'de Başbakan Sanchez ile yaptığı görüşmede İspanya, Fas ve Portekiz'in 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için adaylık sunması fikrini ortaya attığı bildirildi.

Haberde, Sanchez'in de "iyi bir fikir" olarak gördüğü Dünya Kupası'na üç ülkeli adaylık önerisini, Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani'ye ilettiği paylaşıldı.

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği adaylığı yarışında ABD-Meksika-Kanada üçlüsüne kaybeden Fas'ın, 2030 için Tunus ve Cezayir ile ortak bir adaylık sunma girişimi olduğu biliniyor.

Uruguay, Arjantin ve Paraguay, 2030 Dünya Kupası'na ortak ev sahipliği yapmak için aday olacaklarını Temmuz 2017'de açıklamış, Güney Kore, Kuzey Kore, Japonya ve Çin de bu organizasyon için ortak adaylık sunma çalışmaları başlattığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 2030 dünya kupası fas Portekiz

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