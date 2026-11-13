İspanya'dan inanılmaz performans! Durdurabilen yok

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta İspanya, deplasmanda karşılaştığı Çekya'yı 2-0 mağlup ederek gruptaki galibiyet serisini sürdürdü. Epet Arena'da oynanan beşinci hafta mücadelesinde İspanya'ya üç puanı getiren goller Alex Baena ve Marc Pubill'den geldi.

İSPANYA'DAN DEPLASMANDA İKİ GOL

Karşılaşmaya etkili başlayan İspanya, 39. dakikada Alex Baena'nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda da skor avantajını korudu.

Çekya'nın işi 72. dakikada daha da zorlaştı. Ladislav Krejci, gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı ve ev sahibi ekip mücadeleye 10 kişi devam etmek zorunda kaldı.

İspanya, karşılaşmanın uzatma bölümünde farkı ikiye çıkardı. 90+6. dakikada sahneye çıkan Marc Pubill, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

İSPANYA KAYIPSIZ İLERLİYOR

Çekya karşısında aldığı galibiyetle beşte beş yapan İspanya, puanını 15'e yükselterek gruptaki liderlik yürüyüşünü sürdürdü. Beş karşılaşmada da sahadan mağlubiyetle ayrılan Çekya ise henüz puan elde edemedi.

SON HAFTA MAÇLARI 15 KASIM'DA

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta son hafta karşılaşmaları 15 Kasım'da oynanacak. İspanya, Riyadh Air Metropolitano'da İngiltere'yi ağırlayacak. Çekya ise Opus Arena'da Hırvatistan karşısında puan arayacak.