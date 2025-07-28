İspanya'dan yenilik üstüne yenilik! Orta hakemi maç başı 2 kez VAR incelemesine çağırma hakkı geliyor...

Avrupa'nın en büyük futbol liglerinden biri olan İspanya'da VAR için yenileme çalışmaları başladı. İspanya'da La Liga yönetimi, yeni sezon öncesi teknik direktörlerin her maçta en fazla 2 kez VAR için inceleme talep edebilmesi üzerine çalışmalar yürütüyor.

İSPANYOLLAR AÇIKLADI

İspanyol COPE radyosunun haberine göre, bu sezon teknik direktörlere "orta hakemi maç başı 2 kez VAR incelemesine çağırma hakkı" verecek.

Futbolda VAR'a gelecek yeni kural ile birlikte, takımlara basketboldaki gibi haklar tanıyacak. Teknik ekip tüm maç boyunca 2 kez olmak şartıyla, hakemin yanlış karar verdiğini düşündüğü noktalarda itiraz edebilecek ve kararları lehine çevirme şansına sahip olacak.