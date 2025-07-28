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İspanya'dan yenilik üstüne yenilik! Orta hakemi maç başı 2 kez VAR incelemesine çağırma hakkı geliyor...

Avrupa'nın önde gelen liglerinden İspanya La Liga'da VAR konusunda çığır açan bir karar alınma üzere. İspanyol radyosunun iddiasına göre artık teknik adamlar orta hakemi 2 kez VAR'a çağırabilecek.

İspanya'dan yenilik üstüne yenilik! Orta hakemi maç başı 2 kez VAR incelemesine çağırma hakkı geliyor...
Burak Kavuncu

Avrupa'nın en büyük futbol liglerinden biri olan İspanya'da VAR için yenileme çalışmaları başladı. İspanya'da La Liga yönetimi, yeni sezon öncesi teknik direktörlerin her maçta en fazla 2 kez VAR için inceleme talep edebilmesi üzerine çalışmalar yürütüyor.

İSPANYOLLAR AÇIKLADI

İspanya dan yenilik üstüne yenilik! Orta hakemi maç başı 2 kez VAR incelemesine çağırma hakkı geliyor... 1

İspanyol COPE radyosunun haberine göre, bu sezon teknik direktörlere "orta hakemi maç başı 2 kez VAR incelemesine çağırma hakkı" verecek.

Futbolda VAR'a gelecek yeni kural ile birlikte, takımlara basketboldaki gibi haklar tanıyacak. Teknik ekip tüm maç boyunca 2 kez olmak şartıyla, hakemin yanlış karar verdiğini düşündüğü noktalarda itiraz edebilecek ve kararları lehine çevirme şansına sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya VAR
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